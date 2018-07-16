Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)

Происшествие случилось на трассе на город Пустомыты
Сегодня, 16 июля, в 8:30 произошло дорожно-транспортное происшествие недалеко от города Львов. Об этом сообщает пользователь Maryana Dovga на странице группы общественной организации Варта1 в Facebook.
Происшествие случилось на автотрассе на город Пустомыты – районный центр Львовской области.
Фото: ДТП недалеко от Львова (facebook.com/groups/govarta1)
Стоит отметить, что ДТП произошло при участии полиции.
Фото: ДТП недалеко от Львова (facebook.com/groups/govarta1)
"8:30 ДТП, при участии полиции. Дорога на Пустомыты", - говорится в публикации.
Пользователи отреагировали на данный пост. Некоторые стали шутить по этому поводу, а некоторые - возмущены произошедшим.
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Скриншоты комментариев (facebook.com/groups/govarta1)
Напомним, в Харькове 15 автомобилей патрульной полиции пытались остановить и задержать одного пьяного водителя. Нетрезвый мужчина устроил ДТП в центре города и пытался скрыться. При задержании в иномарке нарушителя обнаружили еще одни номера для транспортного средства.
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