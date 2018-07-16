Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)

STYLER LIFE 16.07.2018 - 15:08
Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

Происшествие случилось на трассе на город Пустомыты

Сегодня, 16 июля, в 8:30 произошло дорожно-транспортное происшествие недалеко от города Львов. Об этом сообщает пользователь Maryana Dovga на странице группы общественной организации Варта1 в Facebook.

Происшествие случилось на автотрассе на город Пустомыты – районный центр Львовской области.

Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)

Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)

Фото: ДТП недалеко от Львова (facebook.com/groups/govarta1)

Стоит отметить, что ДТП произошло при участии полиции.

Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)
Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)
Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)
 

Фото: ДТП недалеко от Львова (facebook.com/groups/govarta1)

"8:30 ДТП, при участии полиции. Дорога на Пустомыты", - говорится в публикации.

Пользователи отреагировали на данный пост. Некоторые стали шутить по этому поводу, а некоторые - возмущены произошедшим.

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Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)Скриншоты комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

Напомним, в Харькове 15 автомобилей патрульной полиции пытались остановить и задержать одного пьяного водителя. Нетрезвый мужчина устроил ДТП в центре города и пытался скрыться. При задержании в иномарке нарушителя обнаружили еще одни номера для транспортного средства. 

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Теги:  ДТП,  Львовская область,  полиция