Недалеко от Львова произошло ДТП при участии полиции (фото)

Фото: npu.gov.ua

Происшествие случилось на трассе на город Пустомыты

Сегодня, 16 июля, в 8:30 произошло дорожно-транспортное происшествие недалеко от города Львов. Об этом сообщает пользователь Maryana Dovga на странице группы общественной организации Варта1 в Facebook.

Происшествие случилось на автотрассе на город Пустомыты – районный центр Львовской области.

Фото: ДТП недалеко от Львова (facebook.com/groups/govarta1)

Стоит отметить, что ДТП произошло при участии полиции.

Фото: ДТП недалеко от Львова (facebook.com/groups/govarta1)

"8:30 ДТП, при участии полиции. Дорога на Пустомыты", - говорится в публикации.

Пользователи отреагировали на данный пост. Некоторые стали шутить по этому поводу, а некоторые - возмущены произошедшим.

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Скриншоты комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

Напомним, в Харькове 15 автомобилей патрульной полиции пытались остановить и задержать одного пьяного водителя. Нетрезвый мужчина устроил ДТП в центре города и пытался скрыться. При задержании в иномарке нарушителя обнаружили еще одни номера для транспортного средства.

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