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Брак цих вітамінів провокує депресію і навіть інсульт: як уберегти себе

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П'ятниця 18 лютого 2022 09:37
Брак цих вітамінів провокує депресію і навіть інсульт: як уберегти себе Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Здоров'я - пріоритетна сфера життя людини, адже саме воно - найбільша цінність. У стрімкому світі з величезною кількістю стресів, поганою екологією і неякісними харчовими продуктами, порушеному режимі праці та відпочинку, складно вберегти організм в цілості й схоронності. Але запобігти хворобам і зробити профілактику – цілком під силу кожному.

Нутриціолог Лачина Джанкулієва розповіла в Instagram про фактор, що впливає на здоров'я серцево-судинної системи й показник, який допоможе уникнути інфаркту, інсульту і хвороби Альцгеймера.

Підступна амінокислота

Гомоцистеїн - це амінокислота. Він не надходить в організм з їжею, а утворюється з метіоніну в ході реакцій, необхідних для нормального функціонування нашого організму. Гомоцистеїн може перетворитися або знову в метіонін, або в іншу важливу амінокислоту цистеїн.

Ці реакції відбуваються завдяки ферментам і вітамінам В6, В12 і В9.

Брак цих вітамінів провокує депресію і навіть інсульт: як уберегти себе
Дефіцит певних вітамінів підвищує гомоцистеїн в крові (www.pexels.com)

При порушеннях метаболізму (генетичні дефекти ферментів, дефіцит вітамінів В6, В9, В12) його кількість зростає:

  • він пошкоджує стінки судин зсередини, куди осідають холестерин і кальцій, утворюючи атеросклеротичну бляшку, посилюється тромбоутворення
  • зростає ризик інфаркту, інсульту, серцево-судинних захворювань
  • при вагітності підвищення гомоцистеїну може бути причиною невиношування, через порушення плацентарного кровотоку
  • збільшується ризик виникнення хвороби Альцгеймера і старечого недоумства
  • високий рівень гомоцистеїну часто є причиною депресії, тривожності, панічних атак, деяких психічних розладів.

Як перевірить рівень гомоцистеїну

Для того, щоб дізнатися свій рівень гомоцистеїну, потрібно здати аналіз натщесерце. Оптимальний рівень 5-7 мкмоль / л.

У лабораторіях ви можете зустріти референси до 15, але ми займаємося профілактикою, і не чекаємо розбитого корита.

Гомоцистеїн і харчування

Брак цих вітамінів провокує депресію і навіть інсульт: як уберегти себе

Певні продукти варто виключити для нормалізації гомоцистеїну в крові (www.pexels.com)

Оскільки гомоцистеїн найчастіше підвищується через дефіцит В6, В9, В12, то знизити його можна прийманням даних вітамінів. Їх дефіцит додатково можуть підтвердити ОАК і органічні кислоти.

Також, гомоцистеїн може підвищуватися через мутацію фолатного циклу. Тому, краще завжди віддавати перевагу не фолієвій кислоті, а фолату.

Якщо виявили високий рівень гомоцистеїну один раз, тоді його краще моніторити раз на пів року.

Оскільки гомоцистеїн утворюється з метіоніну, то при його підвищенні слід обмежити продукти, де багато цієї амінокислоти:

  • червоне м'ясо
  • молочні продукти
  • яйце
  • соя

До слова, раніше нутриціолог навчила в домашніх умовах визначати рівень йоду в організмі.

Нагадаємо, що раніше натуропат Юлія Альошина розповіла, як пов'язана хронічна втома з проблемами одного з життєво важливих органів.

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