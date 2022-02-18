Брак цих вітамінів провокує депресію і навіть інсульт: як уберегти себе

Здоров'я - пріоритетна сфера життя людини, адже саме воно - найбільша цінність. У стрімкому світі з величезною кількістю стресів, поганою екологією і неякісними харчовими продуктами, порушеному режимі праці та відпочинку, складно вберегти організм в цілості й схоронності. Але запобігти хворобам і зробити профілактику – цілком під силу кожному.

Нутриціолог Лачина Джанкулієва розповіла в Instagram про фактор, що впливає на здоров'я серцево-судинної системи й показник, який допоможе уникнути інфаркту, інсульту і хвороби Альцгеймера.

Підступна амінокислота

Гомоцистеїн - це амінокислота. Він не надходить в організм з їжею, а утворюється з метіоніну в ході реакцій, необхідних для нормального функціонування нашого організму. Гомоцистеїн може перетворитися або знову в метіонін, або в іншу важливу амінокислоту цистеїн.

⠀

Ці реакції відбуваються завдяки ферментам і вітамінам В6, В12 і В9.



Дефіцит певних вітамінів підвищує гомоцистеїн в крові (www.pexels.com)

При порушеннях метаболізму (генетичні дефекти ферментів, дефіцит вітамінів В6, В9, В12) його кількість зростає:

він пошкоджує стінки судин зсередини, куди осідають холестерин і кальцій, утворюючи атеросклеротичну бляшку, посилюється тромбоутворення

зростає ризик інфаркту, інсульту, серцево-судинних захворювань

при вагітності підвищення гомоцистеїну може бути причиною невиношування, через порушення плацентарного кровотоку

збільшується ризик виникнення хвороби Альцгеймера і старечого недоумства

високий рівень гомоцистеїну часто є причиною депресії, тривожності, панічних атак, деяких психічних розладів.

Як перевірить рівень гомоцистеїну

Для того, щоб дізнатися свій рівень гомоцистеїну, потрібно здати аналіз натщесерце. Оптимальний рівень 5-7 мкмоль / л.

У лабораторіях ви можете зустріти референси до 15, але ми займаємося профілактикою, і не чекаємо розбитого корита.

Гомоцистеїн і харчування

Певні продукти варто виключити для нормалізації гомоцистеїну в крові (www.pexels.com)

Оскільки гомоцистеїн найчастіше підвищується через дефіцит В6, В9, В12, то знизити його можна прийманням даних вітамінів. Їх дефіцит додатково можуть підтвердити ОАК і органічні кислоти.

⠀

Також, гомоцистеїн може підвищуватися через мутацію фолатного циклу. Тому, краще завжди віддавати перевагу не фолієвій кислоті, а фолату.

⠀

Якщо виявили високий рівень гомоцистеїну один раз, тоді його краще моніторити раз на пів року.

⠀

Оскільки гомоцистеїн утворюється з метіоніну, то при його підвищенні слід обмежити продукти, де багато цієї амінокислоти: