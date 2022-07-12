Де не можна ховатися під час повітряної тривоги: рятувальники пояснили важливі нюанси

За словами фахівця, панельні будинки під час обстрілів і ракетних ударів складаються як карткові будиночки.

"Найбільші руйнування отримують панельні будинки, бо вони складаються, як карткові будиночки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, і люди там можуть вижити.

Якщо це цегляний будинок, і пішов ракетний удар і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко", - пояснив Данилюк.

Він додав, що якщо людина не потрапила в епіцентр вибуху, а її просто придавило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку.

Данилюк зазначають, що під час загрози ракетного удару при повітряній тривозі потрібно ховатися лише в укриттях, які спеціально для цього створені.

"Якщо це населений пункт в сільській місцевості, то у людей є свої місцеві льохи, в яких теж можна сховатися", - підкреслив рятувальник.

Якщо ж поблизу зовсім немає приміщень, які годяться для укриття під час ракетного удару, то потрібно використовувати правило двох стін. Це значно збільшує шанси на життя.

"Якщо буде удар з боку фасадного будинку, то чим більше перегородок, тим більше шансів залишитися в живих. У панельних будинках я взагалі б не рекомендував залишатися, в монолітних будинках добре захищають ліфтові шахти, вони повністю з моноліту, залізобетонні. Але все-таки потрібно спускатися в укриття", - пояснив Данилюк.

Де можна сховатися під час повітряної тривоги

У спеціально обладнаному укритті, бомбосховищі, метро.

Підземний перехід.

Спеціальні споруди на підприємствах критичної інфраструктури.

Об'єкти з подвійним використанням - з підземними укриттями (паркінги, напівпідвальні приміщення)

У широкій трубі водостоку під дорогою.

У канаві, траншеї або ямі.

Уздовж високого бордюру або фундаменту паркану.

У підземному овочесховищі

В оглядовій ямі відкритого гаража або СТО (на вулиці)

У каналізаційних люках, але не на газовій магістралі.

Якщо обстріл вас застав на вулиці та сховатися ніде зовсім, то лижетеся на землю і закривайте голову руками.

Більшість снарядів і бомб вибухають у верхньому шарі грунту або асфальту і шматки розлітаються на висоті не менше 30-50 см над поверхнею.

Будь-яке укриття повинно знаходитися віддалено від споруд, які можуть обрушитися на Вас зверху або спалахнути.

Фахівці відзначають, що притулок на заводі, який знаходиться поблизу, більш надійно ніж в панельному багатоповерховому будинку.

Правило двох стін і двох виходів

Якщо ви опинилися у квартирі й загроза ракетного удару спрацювала, наприклад, вночі та поруч надійних бомбосховищ немає, то користуйтеся правилом двох стін.

Від небезпеки вас повинно відокремлювати дві стіни, поруч не повинно бути дзеркал і скла. Ховатися можна в місці, яке знаходиться за другою від фасаду опорною стіною.

Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Залишайтеся біля опорних стін і ваші шанси на виживання будуть набагато вище.

У будь-якому укритті має бути два виходи. Тому підвали або гаражі з одним виходом - це пастка. Єдиний вихід може завалити уламками або ж він виявиться заблокований в результаті пожежі.