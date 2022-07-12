Где нельзя прятаться во время воздушной тревоги: спасатели объяснили важные нюансы

По словам специалиста, панельные дома во время обстрелов и ракетных ударов складываются как карточные домики.

"Самые большие разрушения получают панельные дома, так как они складываются, как карточные домики. Есть случаи, когда во время обстрела такого дома люди выживали. Эти дома, когда складываются, под ними остается большое пространство, и люди там могут выжить.

Если это кирпичный дом, и пошел ракетный удар и дом разрушается, то он распадается на такие мелкие материалы, что там выжить очень тяжело", - объяснил Данилюк.

Он добавил, что если человек не попал в эпицентр взрыва, а его просто придавило или заблокировало строительными конструкциями, то возможны переломы, царапины, сотрясения головного мозга.

Данилюк отмечают, что во время угрозы ракетного удара при воздушной тревоги нужно прятаться только в укрытиях, которые специально для этого созданы.

"Если это населенный пункт в сельской местности, то у людей есть свои местные погреба, в которых тоже можно спрятаться", - подчеркнул спасатель.

Если же поблизости совсем нет помещений, которые годятся для укрытия во время ракетного удара, то нужно использовать правило двух стен. Это значительно увеличивает шансы на жизнь.

"Если будет удар со стороны фасадного дома, то чем больше перегородок, тем больше шансов остаться в живых. В панельных домах я вообще бы не рекомендовал оставаться, в монолитных домах хорошо защищают лифтовые шахты, они полностью из монолита, железобетонные. Но все-таки нужно спускаться в укрытия", - пояснил Данилюк.

Где можно укрыться во время воздушной тревоги

В специально оборудованном укрытии, бомбоубежище, метро.

Подземных переходах.

Специальные сооружения на предприятиях критической инфраструктуры.

Объекты с двойным использованием - с подземными укрытиями (паркинги, полуподвальные помещения)

В широкой трубе водостока под дорогой.

В канаве, траншее или яме.

Вдоль высокого бордюра или фундамента забора.

В подземном овощехранилище

В смотровой яме открытого гаража или СТО (на улице)

В канализационных люках, но не на газовой магистрали.

Если обстрел вас застал на улице и укрыться негде совсем, то лижетесь на землю и закрывайте голову руками.

Большинство снарядов и бомб взрываются в верхнем слое грунта или асфальта и осколки разлетаются на высоте не менее 30-50 см над поверхностью.

Любое укрытие должно находиться удаленно от сооружений, которые могут обрушиться на вас сверху или вспыхнуть.

Специалисты отмечают, что убежище на заводе, который находится поблизости, более надежно чем в панельном многоэтажном доме.

Правило двух стен и двух выходов

Если вы оказались в квартире и угроза ракетного удара сработала, к примеру, ночью и рядом надежных убежищ нет, то пользуйтесь правилом двух стен.

От опасности вас должно отделять две стены, рядом не должно быть зеркал и стекла. Прятаться можно в месте, которое находится за второй от фасада опорной стеной.

Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Оставайтесь возле опорных стен и ваши шансы на выживание будут намного выше.

В любом укрытии должно быть два выхода. Поэтому подвалы или гаражи с одним выходом - это ловушка. Единственный выход может завалить обломками или же он окажется заблокирован в результате пожара.