Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Негайно вимагати закриття сполучення з РФ": блогер прокоментував вбивство Аркадія Бабченка

STYLERLIFE        30.05.2018 - 00:09
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Блогер підкреслив, що не пробачить росіянам цього вбивства

Відомий український блогер та волонтер Мирослав Гай розповів, що Аркадій Бабченко, якого вбили ввечері 29 травня у Києві, в його власному будинку, постійно погрожували з РФ. Про це Гай написав на своїй сторінці в Facebook.

Мирослав вважає, що це вбивство здійснили з політичних мотивів.

"Аркадію йшли погрози з РФ. Він не раз про це говорив і писав. Аркаша їздив по світу і вів публічні конференції та зустрічі, де розповідав про злочини путінського режиму", - пише волонтер.

Він зазначив, що українці повинні зціпити волю в кулак і не дати себе залякати.

"Це страшна трагедія. І чергове жахливе злочин проти людяності, проти планети, все, що несе хоч якусь гуманістичну думку, добро", - сказав Гай.

Він додав, що потрібно негайно вимагати закриття сполучення з РФ, запровадження віз і повної заборони всіх російських і проросійських організацій, які забезпечують розвідного даними, логістикою і прикриттям агентів і вбивць Кремля.

Скріншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Також, за словами блогера, необхідно витиснути весь проросійський бізнес, який дає гроші на виконання таких операцій, допомагає транспортом або консперативными квартирами.

"Весь кримінал, пов'язаний з РФ повинен бути депортований без суду і слідства. Нам свого вистачає", - дає пораду Мирослав.

Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Він вважає, що, якщо Україна не вживатиме негайно заходи по забезпеченню безпеки, то українці і далі будуть втрачати близьких і рідних людей - "людей, які мають цінність як особистості для людства".

"І найважливіше, ми всі повинні об'єднатися і показати, що цілі це вбивство не досягне. Нас не залякають. Навпаки, ми повинні показати, що це бесчеловеческий теракт, дасть протилежний для Кремля результат. Санкції, нашу ненависть, наша єдність у бажанні протистояти окупантам і гэбистам на всіх рівнях - на побутовому, політичному, моральному, військовій, творчій, дипломатичному, економічному і всіх інших можливих", - зазначає блогер.

Скріншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Гай підкреслив, що не пробачить росіянам цього вбивства.

"Хоча Аркадій б зараз сказав мені - ну, що тут вже зробиш? Пішли, вип'ємо пива. Це він був добрий і світлий чоловік. Незважаючи на чотири війни за спиною, незважаючи на погрози. Він все ніс цю любов до сім'ї, хвалився цим чортовим ЗСЖ.... Я не пробачу їм, ніколи", - підсумував Мирослав.

Скріншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Раніше повідомлялося про що в мережі повідомив Бабченко незадовго до смерті.

Коротко про головне за 29 травня

"Непримиренний критик путінського режиму: що відомо про загиблого Аркадія Бабченка (фото) У Києві вбили Аркадія Бабченка: в мережі сумують по загиблому журналісту
Теги: вбивство, Бабченко, Аркадий Бабченко
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top