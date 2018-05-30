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"Немедленно требовать закрытия сообщения с РФ": блогер прокомментировал убийство Аркадия Бабченко

STYLERLIFE        30.05.2018 - 00:09
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Блогер подчеркнул, что не простит россиянам этого убийства

Известный украинский блогер и волонтер Мирослав Гай рассказал, что Аркадию Бабченко, которого убили вечером 29 мая в Киеве, в его собственном доме, постоянно угрожали из РФ. Об этом Гай написал на своей странице в Facebook.

Мирослав считает, что это убийство совершили по политическим мотивам.

"Аркадию шли угрозы из РФ. Он не раз об этом говорил и писал. Аркаша ездил по миру и вел публичные конференции и встречи, где рассказывал о преступлениях путинского режима", - пишет волонтер.

Он отметил, что украинцы должны стиснуть волю в кулак и не дать себя запугать.

"Это страшная трагедия. И очередное ужасное преступление против человечности, против планеты, всего, что несет хоть какую-то гуманистическую мысль, добро", - сказал Гай.

Он добавил, что нужно немедленно требовать закрытия сообщения с РФ, введения виз и полного запрета всех российских и пророссийских организаций, которые обеспечивают развед данными, логистикой и прикрытием агентов и убийц Кремля.

Скриншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Также, по словам блогера, необходимо вытеснить весь пророссийский бизнес, который дает деньги на выполнение таких операций, помогает транспортом или консперативными квартирами.

"Весь криминал, связанный с РФ должен, быть депортирован без суда и следствия. Нам своего хватает", - дает совет Мирослав.

Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Он считает, что, если Украина не предпримет немедленно меры по обеспечению безопасности, то украинцы и дальше будут терять близких и родных людей - "людей которые имеют ценность как личности для человечества".

"И самое важное, мы все должны объединиться и показать, что цели это убийство не достигнет. Нас не запугают. Наоборот, мы должны показать, что это бесчеловеческий теракт, даст противоположный для Кремля результат. Санкции, нашу ненависть, наше единство в желании противостоять оккупантам и гэбистам на всех уровнях - на бытовом, политическом, моральном, военном, творческом, дипломатическом, экономическом и всех других возможных", - отмечает блогер.

Скриншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Гай подчеркнул, что не простит россиянам этого убийства.

"Хотя Аркадий бы сейчас сказал мне - ну, что тут уже сделаешь? Пошли, выпьем пива. Это он был добрый и светлый человек. Несмотря на четыре войны за спиной, несмотря на угрозы. Он все нес эту любовь к семье, хвастался этим чертовым ЗОЖ.... Я не прощу им, никогда", - подытожил Мирослав.

Скриншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Ранее сообщалось о чем в сети сообщил Бабченко незадолго до смерти.

Коротко о главном за 29 мая

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Теги: убийство, Бабченко, Аркадий Бабченко
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