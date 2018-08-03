"Незворотні процеси в організмі": лікар розповів, чим небезпечне тривале голодування для Сенцова

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

За його словами, достатньо кількох днів і тоді вже зміни в організмі Сенцова можуть стати незворотними

Здоров'я українського в'язня Кремля, режисера Олега Сенцова, який голодує у російській в'язниці вже більше 80 днів, може більше ніколи не прийти в норму. Про це розповів лікар-реаніматолог Віктор Васильєв, передають "Факти".

"Якщо говорити про термінальний період такого тривалого голодування, то він, судячи з того, скільки Олег Сенцов голодує, вже недалеко. Організм почне для вироблення енергії використовувати білки. Це те, з чого наш організм побудований. Цей період – зовсім невеликий", - зазначає лікар.

За його словами, достатньо кількох днів і тоді вже зміни в організмі Сенцова можуть стати незворотними. Реаніматолог підкреслює, що зараз можливість відновлення в Олега ще є.

"Є спеціальні суміші, які використовуються у тяжкохворих, післяопераційних пацієнтів. Вони збалансовані за основними речовинами, тобто білків, жирів, вуглеводів, а також містять достатню кількість мінеральних речовин і вітамінів і якщо Олег буде приймати цю суміш в достатній кількості, а для нього вона наближається до 1, 5 – 2л, то він зможе певним чином забезпечити організм необхідними поживними речовинами і відкласти незворотні процеси в організмі", - говорить Васильєв

Лікар не може спрогнозувати, на скільки часу вживання цих сумішей зможе підтримувати організм політв'язня.

"Дуже важко сказати, на який саме час цього вистачить, адже все залежить від дуже багатьох факторів. Це, в тому числі, і умови перебування, які у в'язниці точно некомфортні. Також нам невідомо, у якій кількості він вживає ці речовини, адже їх може бути недостатньо для того, щоб організм міг більш-менш нормально функціонувати", – підсумував він.

Раніше відомий американський письменник Джонатан Літтелл написав листа українському режисерові, в'язневі Кремля Олегу Сенцову.

Також повідомлялося, що Лія Ахеджакова предположила що буде з Сенцовим.

Олег Сенцов. Один у полі воїн