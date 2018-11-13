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Нерви та підвищені голоси: у Мелітополі маршрутники влаштували розбірки з битами

STYLERЖиття    13.11.2018 - 16:20
Нерви та підвищені голоси: у Мелітополі маршрутники влаштували розбірки з битами
Фото: Колаж РБК-Україна

Водії маршруток заблокували виїзд припаркованого автомобілю

Водій легкового авто поставив свій автомобіль біля зупинки маршруток. На зроблене зауваження він відповів грубістю. Маршрутники не стали терпіти хамства і заблокували авто зі всіх боків своїми мікроавтобусами. Під час "розборок" один з водіїв дістав биту. Про інцидент повідомила Ольга Гайсумова на Facebook.

"Водії маршрутних автобусів заблокували виїзд автомобіля, який припаркували на 4-5 хвилин біля зупинки. Водій заблокованої машини аргументував тим, що всі паркувальні місця навпроти зайняті маршрутками.
Нерви... підвищені тони... взаємні образи... агресія...", - зазначено в повідомленні.

Нерви та підвищені голоси: у Мелітополі маршрутники влаштували розбірки з битамиСкріншот поста: (facebook.com/nashmelitopol)

Користувачів подібна поведінка з боку маршрутників обурила. Однак деякі вважають, що в даній ситуації винен водій легкового авто, який припаркувався у недозволеному місці:

Нерви та підвищені голоси: у Мелітополі маршрутники влаштували розбірки з битамиСкріншот коментарів: (facebook.com/nashmelitopol)

Нагадаємо, що водій автобуса побив відомого фотографа.

Ми повідомляли, що у Рівному водії маршруток влаштували бійку на очах у пасажирів.

А також про те, що в Тернополі водій заборонив пасажиру розплачуватися карткою.

Відео: РБК-Україна

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