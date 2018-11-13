Нервы и повышенные тона: в Мелитополе маршрутчики устроили разборки с битами

Фото: Коллаж РБК-Украина

Водители маршруток заблокировали выезд припаркованному автомобилю

Водитель легкового авто поставил свой автомобиль возле остановки маршруток. На сделанное замечание он ответил грубостью. Маршрутчики не стали терпеть хамства и заблокировали авто со всех сторон своими микроавтобусами. Во время "разборок" один из водителей достал биту. Об инциденте сообщила Ольга Гайсумова на Facebook.

"Водители маршрутных автобусов заблокировали выезд автомобилю, который припарковали на 4-5 минут возле остановки. Водитель заблокированной машины аргументировал тем, что все парковочные места напротив заняты маршрутками.

Нервы... повышенные тона... взаимные оскорбления... агрессия..." - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/nashmelitopol)

Пользователей подобное поведение со стороны маршрутчиков возмутило. Однако некоторые посчитали, что в данной ситуации виноват водитель легкового авто, который припарковался в неположенном месте:

Скриншот комментариев: (facebook.com/nashmelitopol)

Напомним, что водитель автобуса избил известного фотографа.

Мы сообщали, что в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у пассажиров.

А также о том, что в Тернополе водитель запретил пассажиру расплачиваться картой.

Видео: РБК-Украина