Оттолкнул руку и закрыл валидатор: в Тернополе водитель запретил пассажиру расплачиваться картой

Фото: Коллаж РБК-Украина

Водитель потребовал наличные

Водитель нахамил пассажиру, так как тот хотел расплатиться банковской карточкой. О неприятном инциденте сообщил пользователь Andrii Kir на своей странице в Facebook.

"Планировал ехать троллейбусом, но вижу на остановке маршрутку № 27. Махнул рукой, водитель остановился, захожу, достаю банковскую карту с пейпасом. Водитель отталкивает мою руку и закрывает своей валидатор", - пишет пользователь.

Далее водитель начал пояснять, что карточками вне остановки рассчитываться нельзя и потребовал деньги наличными. "Что мне с твоей карточки?! Какой прок", - сказал он.

Парень решил отстаивать свое, утверждая, что это - дело каждого. Однако водителя такой разговор не устраивал и он начал хамить пассажиру, не жалея гневных высказываний в адрес парня. Андрей больше не захотел спорить и расплатился наличными. К слову, во время всей последующей поездки водитель ни с кого не потребовал деньги.

"Заходят люди, билетов не берут, а водитель не очень переживает. На остановке "3 больница" заходят 2 женщины-контролеры. Ни у кого билетов, кроме меня, на тот момент не оказалось", - утверждает парень.

Фото: (facebook.com/andrii.kir)

"Теперь вопрос: заслуживают ли эти перевозчики со своими "скотовозками" с мудаками за рулем на существование на рынке пассажирских перевозок города? Или такое поведение водителя, особенно после всех событий минувших дней, нормальное? Каким образом можно посчитать пассажиропоток, если он не учитывается? Люди, вы ходили пешком, вы добирались на попутках, проклинали маршрутки и не требуете билетов?! Это должно быть делом принципа!", - негодует Андрей.

Скриншот поста: (facebook.com/andrii.kir)

К слову, пользователи сети поддержали парня, отметив, что водители порой ведут себя неоправданно нагло:

Скриншот комментариев: (facebook.com/andrii.kir)

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Видео: РБК-Украина