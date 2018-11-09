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Відштовхнув руку і закрив валідатор: у Тернополі водій заборонив пасажиру розплачуватися карткою

STYLERЖиття    09.11.2018 - 12:30
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Водій зажадав готівку

Водій нахамив пасажиру, так як той хотів розплатитися банківською карткою. Про неприємний інцидент повідомив користувач Andrii Kir на своїй сторінці в Facebook.

"Планував їхати тролейбусом, але бачу на зупинці маршрутку № 27. Махнув рукою, водій зупинився, заходжу, дістаю банківську карту з пейпасом. Водій відштовхує мою руку і закриває своєю валідатор", - пише користувач.

Далі водій почав пояснювати, що картками поза зупинки розраховуватися не можна і зажадав гроші готівкою. "Що мені з твоєї картки?! Який зиск", - сказав він.

Хлопець вирішив відстоювати своє, стверджуючи, що це - справа кожного. Однак водія така розмова не влаштовувала, і він почав хамити пасажиру, не шкодуючи гнівних висловлювань на адресу хлопця. Андрій більше не захотів сперечатися і розплатився готівкою. До речі, під час всієї наступної поїздки водій ні з кого не вимагав гроші.

"Заходять люди, квитків не беруть, а водій не дуже переживає. На зупинці "3 лікарня" заходять 2 жінки-контролери. Ні в кого квитків, крім мене, на той момент не виявилося", - стверджує хлопець.

Відштовхнув руку і закрив валідатор: у Тернополі водій заборонив пасажиру розплачуватися карткоюФото: (facebook.com/andrii.kir)

"Тепер питання: чи заслуговують ці перевізники зі своїми "скотовозками" з мудаками за кермом на існування на ринку пасажирських перевезень міста? Або така поведінка водія, особливо після всіх подій минулих днів, нормальна? Яким чином можна порахувати пасажиропотік, якщо він не враховується? Люди, ви ходили пішки, ви добиралися на попутках, проклинали маршрутки і не вимагаєте квитків?! Це має бути справою принципу!", - обурюється Андрій

Відштовхнув руку і закрив валідатор: у Тернополі водій заборонив пасажиру розплачуватися карткою

Скріншот поста: (facebook.com/andrii.kir)

До речі, користувачі мережі підтримали хлопця, зазначивши, що водії часом ведуть себе невиправдано нахабно:

Відштовхнув руку і закрив валідатор: у Тернополі водій заборонив пасажиру розплачуватися карткою

Скріншот коментарів: (facebook.com/andrii.kir)

Нагадаємо, в Києві неадекватний маршрутник вигнав із салону мати з немовлям.

Ми писали, що у Тернополі перестали їздити маршрутки через мітинг проти різкого подорожчання проїзду.

Також, в одній з маршруток Луцька вибухнула бійка між пасажиром і маршрутниками.

Відео: РБК-Україна

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