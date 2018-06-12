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"Нема в світі створіння, жорстокішого за людину": на Закарпатті нелюд вбив собаку, повісивши на дереві (фото)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 08:26
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Користувачі соцмереж були обурені таким жахливим вчинком

У лісі в Закарпатській області місцеві жителі знайшли повішеною собаку. Про це написала Ольга Полудень на сторінці спільноти "Тересва онлайн" в Facebook.

Інцидент стався поблизу смт Тересва Тячівського району Закарпатської області.

"Вчора вийшли по гриби в хащу, перша ж знахідка мене морально вбила. Якась скотина підвісила пса на дереві, а неподалік діти були на пікнічку. Яким треба бути жорстоким, щоб таке зробити", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Тересва)

На опублікованих жінкою моторошних знімках видно, що мертва собака висить повішеною на дереві.

Фото: facebook.com/groups/Тересва

Який нелюд це зробив  - невідомо.

Фото: facebook.com/groups/Тересва

Користувачі соцмереж були обурені таким жахливим вчинком.

"Шкода, що в нас не діють закони по захисту тварин", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/Тересва)

"Психічно здорова людина не могла таке зробити, це зробив хворий виродок", - пише Тетяна Федорова.

"Це поки що на тварині спробувала людина. А що буде? Далі, не дай бог, і до людей дійде черга", - вважає Наталія Корнута.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/Тересва)

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