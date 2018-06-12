"Нема в світі створіння, жорстокішого за людину": на Закарпатті нелюд вбив собаку, повісивши на дереві (фото)

Користувачі соцмереж були обурені таким жахливим вчинком

У лісі в Закарпатській області місцеві жителі знайшли повішеною собаку. Про це написала Ольга Полудень на сторінці спільноти "Тересва онлайн" в Facebook.

Інцидент стався поблизу смт Тересва Тячівського району Закарпатської області.

"Вчора вийшли по гриби в хащу, перша ж знахідка мене морально вбила. Якась скотина підвісила пса на дереві, а неподалік діти були на пікнічку. Яким треба бути жорстоким, щоб таке зробити", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Тересва)

На опублікованих жінкою моторошних знімках видно, що мертва собака висить повішеною на дереві.

Фото: facebook.com/groups/Тересва

Який нелюд це зробив - невідомо.

Фото: facebook.com/groups/Тересва

Користувачі соцмереж були обурені таким жахливим вчинком.

"Шкода, що в нас не діють закони по захисту тварин", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/Тересва)

"Психічно здорова людина не могла таке зробити, це зробив хворий виродок", - пише Тетяна Федорова.

"Це поки що на тварині спробувала людина. А що буде? Далі, не дай бог, і до людей дійде черга", - вважає Наталія Корнута.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/Тересва)

Раніше повідомлялося, що в місті Ірпінь під Києвом пес несподівано накинувся на господиню і сильно покусав.

Гей-прайд в Тель-Авіві: свято свободи