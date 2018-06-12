"Нет в мире существа, более жестокого, чем человек": на Закарпатье изверг убил собаку, повесив на дереве (фото)

Пользователи соцсетей были возмущены таким ужасным поступком

В лесу в Закарпатской области местные жители нашли повешенной собаку. Об этом написала Ольга Полдник на странице сообщества "Тересва онлайн" в Facebook.

Инцидент произошел вблизи пгт Тересва Тячевского района Закарпатской области.

"Вчера вышли по грибы в чащу, первая же находка меня морально убила. Какая-то скотина подвесила собаку на дереве, а неподалеку дети были на пикничке. Каким надо быть жестоким, чтобы такое сделать", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Тересва)

На опубликованных женщиной жутких снимках видно, что мертвая собака висит повешенной на дереве.

Фото: facebook.com/groups/Тересва

Какой изверг это сделал - неизвестно.

Фото: facebook.com/groups/Тересва

Пользователи соцсетей были возмущены таким ужасным поступком.

"Жаль, что у нас не действуют законы по защите животных", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/Тересва)

"Психически здоровый человек не мог такое сделать, это сделал больной ублюдок", - пишет Татьяна Федорова.

"Это пока что на животном попыталась человек. А что будет? Далее, не дай бог, и до людей дойдет очередь", - считает Наталья Корнута.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/Тересва)

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