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"Ні" - російській мові: на Волині заборонили російськомовний культурний продукт

STYLERЖиття    20.12.2018 - 21:32
"Ні" - російській мові: на Волині заборонили російськомовний культурний продукт
Колаж РБК-Україна

Мораторій діятиме до повного припинення окупації території України

Депутати Волинської обласної ради проголосували за заборону публічного використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області. Про це йшлося на пленарному засіданні 22-ї сесії Волинської облради 20 грудня, повідомляють "Волинські новини".

Облрада ухвалила таке рішення після численних звернень патріотичних та ветеранських громадських організацій. Цим законопроектом депутати вирішили подолати тривалу мовну русифікацію України.

&quot;Ні&quot; - російській мові: на Волині заборонили російськомовний культурний продукт

Ілюстративне фото (скріншот: 5.ua)

За дорученням облдержадміністрації буде створена робоча група для роз’яснення серед фізичних та юридичних осіб щодо мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Волинської області.

Автор проекту Анатолій Вітів сказав що питанням покарання порушників мораторію буде займатися облдержадміністрація. Які санкції будуть накладатися на них – депутат не уточнив.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області скасували регіональний статус російської мови.

Читайте також: в Івано-Франківську ввели мораторій на російськомовний культурний продукт.

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