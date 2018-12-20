"Нет" - русскому языку: на Волыни запретили русскоязычный культурный продукт

Коллаж РБК-Украина

Мораторий будет действовать до полного прекращения оккупации территории Украины

Депутаты Волынского областного совета проголосовали за запрет публичного использования русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области. Об этом шла речь на пленарном заседании 22-й сессии Волынского облсовета 20 декабря, сообщают "Волынские новости".

Облсовет принял такое решение после многочисленных обращений патриотических и ветеранских общественных организаций. Этим законопроектом депутаты решили преодолеть длительную языковую русификацию Украины.

Иллюстративное фото (скриншот: 5.ua)

По поручению облгосадминистрации будет создана рабочая группа для разъяснения среди физических и юридических лиц относительно моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Волынской области.

Автор проекта Анатолий Витив сказал что вопросом наказания нарушителей моратория будет заниматься облгосадминистрация. Какие санкции будут накладываться на них – депутат не уточнил.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области отменили региональный статус русского языка.

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