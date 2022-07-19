RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Неможливо повірити": смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

Померла Руслана Писанка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В ніч на вівторок, 19 липня, пішла з життя відома українська артистка Руслана Писанка. Відомо, що вона довгий час боролась з важкою недугою у Німеччині.

Зокрема, для багатьох українських зірок звістка про смерть Писанки стала шоком, адже мало хто знав про її хворобу. Українці у соціальних мережах відреагували на трагічну звістку.

Співачка Марія Бурмака у Facebook присвятила пост Руслані.

"Прощай Руслана Писанка Важко добирати слова. Хай душа твоя літає над Києвом і захищає його. Ти назавжди залишишся в серцях. Вічна пам‘ять і царства небесного", - написала вона.

Також українська телеведуча Леся Нікітюк з сумом відреагувала на сумну звістку.

"Як же так. В мне просто немає слів. Живеш, радієш, віриш, любиш, будуєш, працюєш, народжуєш. І десь замість якоїсь коми може стати слово - війна, важка хвороба, смерть. Дякуйте за кожен прожитий день, не займайтесь срачем, живіть, бо ми не знаємо, що буде завтра", - написала Нікітюк.

Телеведучий Володимир Остапчук в Instagram також поділився звісткою про смерть Руслани. Він зняв випуск новин "ТСН", де повідомляли про трагічну новину.

Телеведуча Соломія Вітвіцька написала, що їй важко повірити у смерть Руслани Писанки.

"Неможливо повірити. Вже лікуючись в Німеччині все одно була постійно на зв'язку та намагалась допомогти Україні, попри важку власну боротьбу", - написала вона.

Український актор театру та кіно та телеведучий Андрій Джеджула у Facebook написав, що Писанка була неймовірною людиною з твердим характером до справ та цілей і великою душею до людей.

"Справжня запальничка і світла людина, яка нажаль, так швидко пішла", - додав він.

Також і інші колеги та друзі Руслани Писанки відреагували на гірку втрату

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо, що знаменита акторка та телеведуча Руслана Писанка померла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслана Писанка