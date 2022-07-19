"Невозможно поверить": смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

В ночь на вторник, 19 июля, ушла из жизни известная украинская артистка Руслана Писанка. Известно, что она долгое время боролась с тяжелым недугом в Германии.
В частности, для многих украинских звезд известие о смерти Писанки стало шоком, ведь мало кто знал о ее болезни. Украинцы в социальных сетях отреагировали на трагическое известие.
Певица Мария Бурмака в Facebook посвятила пост Руслане.
"Прощай Руслана Писанка трудно подбирать слова. Пусть душа твоя летает над Киевом и защищает его. Ты навсегда останешься в сердцах. Вечная память и царства небесного", - написала она.
Также украинская телеведущая Леся Никитюк с грустью отреагировала на печальное известие.
"Как же так. Во мне просто нет слов. Живешь, радуешься, веришь, любишь, строишь, работаешь, рожаешь. И где-то вместо какой-то комы может стать слово - война, тяжелая болезнь, смерть. Благодарите за каждый прожитый день, не занимайтесь срачем, живите, потому что мы не знаем, что будет завтра", - написала Никитюк.
Телеведущий Владимир Остапчук в Instagram также поделился известием о смерти Русланы. Он снял выпуск новостей "ТСН", где сообщали о трагической новости.
Телеведущая Соломия Витвицкая написала, что ей трудно поверить в смерть Русланы Писанки.
"И уже лечась в Германии все равно была постоянно на связи и пыталась помочь Украине, несмотря на тяжелую собственную борьбу", - написала она.
"Настоящая зажигалка и светлый человек, который, к сожалению, так быстро ушел", - добавил он.
Также и другие коллеги и друзья Русланы Писанки отреагировали на горькую потерю
Напомним, что сегодня утром стало известно, что знаменитая актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла.