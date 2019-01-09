Незаконно? Через присвоєння Філарету звання Героя України спалахнув скандал

Патріарх Філарет (фото: РБК-Україна)

Петро Порошенко нібито перевищив повноваження

8 січня президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання Герой України. Але гаранта викрили нібито у протиправних діях. Зокрема, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор юстиції Василь Вовк вважає, що президент не має права одноосібно приймати такі рішення.

Патріарх Філарет (фото: РБК-Україна)

У своєму блозі на "Цензор.НЕТ" екс-начальник головного слідчого управління СБУ написав текст під заголовком "На жаль, протиправно!", в якому зазначив, що відповідно до Статуту звання Герой України президент "не наділений правом самостійно приймати рішення про присвоєння звання" кому б то не було.

За словами Вовка, президент повинен спочатку отримати надання відповідних органів (Верховної Ради, Кабміну і так далі, їх вичерпний перелік наведено в Статуті) та нагородний лист установленого зразка.

Також він говорить, що висунення кандидатури до присвоєння звання Герой України здійснюється гласно за місцем роботи особи.

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

У зв'язку з цим Вовк звернувся до Порошенка з пропозицією.

"До ранку оформити хоча б надання Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, яка міститься у переліку уповноважених органів", - резюмував генерал-майор.

Нагадаємо, що український письменник Павло Бондаренко заявив, що в майбутньому президент Петро Порошенко повинен бути канонізований.