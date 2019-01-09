ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Незаконно? Через присвоєння Філарету звання Героя України спалахнув скандал

STYLERЖиття    09.01.2019 - 19:51
Незаконно? Через присвоєння Філарету звання Героя України спалахнув скандал
Патріарх Філарет (фото: РБК-Україна)

Петро Порошенко нібито перевищив повноваження

8 січня президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання Герой України. Але гаранта викрили нібито у протиправних діях. Зокрема, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор юстиції Василь Вовк вважає, що президент не має права одноосібно приймати такі рішення.

Незаконно? Через присвоєння Філарету звання Героя України спалахнув скандал

Патріарх Філарет (фото: РБК-Україна)

У своєму блозі на "Цензор.НЕТ" екс-начальник головного слідчого управління СБУ написав текст під заголовком "На жаль, протиправно!", в якому зазначив, що відповідно до Статуту звання Герой України президент "не наділений правом самостійно приймати рішення про присвоєння звання" кому б то не було.

За словами Вовка, президент повинен спочатку отримати надання відповідних органів (Верховної Ради, Кабміну і так далі, їх вичерпний перелік наведено в Статуті) та нагородний лист установленого зразка.

Також він говорить, що висунення кандидатури до присвоєння звання Герой України здійснюється гласно за місцем роботи особи.

Незаконно? Через присвоєння Філарету звання Героя України спалахнув скандал

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

У зв'язку з цим Вовк звернувся до Порошенка з пропозицією.

"До ранку оформити хоча б надання Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, яка міститься у переліку уповноважених органів", - резюмував генерал-майор.

Нагадаємо, що український письменник Павло Бондаренко заявив, що в майбутньому президент Петро Порошенко повинен бути канонізований.

"Яка радість": Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"
Новини України Порошенко ПетроГерой Украины
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся