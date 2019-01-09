Незаконно? Из-за присвоения Филарету звания Героя Украины вспыхнул скандал

Патриарх Филарет (фото: РБК-Украина)

Петр Порошенко якобы превысил полномочия

8 января президент Украины Петр Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Герой Украины. Но гаранта уличили якобы в противоправных действиях. В частности, эксперт по вопросам государственной безопасности, генерал-майор юстиции Василий Вовк считает, что президент не имеет права единолично принимать такие решения.

Патриарх Филарет (фото: РБК-Украина)

В своем блоге на "Цензор.НЕТ" экс-начальник главного следственного управления СБУ написал текст под заголовком "На жаль, протиправно!", в котором отметил, что что в соответствии с Уставом звания Герой Украины президент "не наделен правом самостоятельно принимать решение о присвоении звания" кому бы то ни было.

По словам Вовка, президент должен сначала получить предоставление соответствующих органов (Верховной Рады, Кабмина и так далее, их исчерпывающий перечень приведен в Уставе) и наградной лист установленного образца.

Также он говорит, что выдвижение кандидатуры к присвоению звания Герой Украины осуществляется гласно по месту работы личности.

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

В связи с этим Вовк обратился к Порошенко с предложением.

"К утру оформить хотя бы предоставление Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины, которая содержится в перечне уполномоченных органов", - резюмировал генерал-майор.

Напомним, что украинский писатель Павел Бондаренко заявил, что в будущем президент Петр Порошенко должен быть канонизирован.