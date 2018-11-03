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"Нічого не їсть": НП зі школяркою, яка випала з маршрутки, отримала продовження (відео)

STYLERЖиття    03.11.2018 - 08:56

Відео: медики розповіли про стан школярки, яка випала з маршрутки (Youtube-канал/ТСН)

Лікарі розповіли про стан 15-річної дівчинки, яка раніше випала з маршрутки на повному ходу. Про це розповів лікар-нейрохірург Сергій Дяченко, передає "ТСН".

"Вона не в змозі розмовляти. Вона тільки: "Мама". Дитина під крапельницею, вона нічого не їсть, лежить в напівзігнутому стані", - сказала мама дівчинки Антоніна Сивак.

У той же час лікар-нейрохірург Сергій Дяченко уточнив, що на тілі школярки зараз багато ударів. Постраждали тулуб, кінцівки дитини і голова.

&quot;Нічого не їсть&quot;: НП зі школяркою, яка випала з маршрутки, отримала продовження (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

"Гематоми на голові або розсмокчуться, чи зміняться", - підкреслив він.

Як уточнила мама дівчинки, вона стояла біля задніх дверей, а інцидент стався під час повороту автобуса. Його, до речі, вже конфіскували правоохоронці.

"Ми будемо вивчати, як відпускається взагалі транспорт в цьому підприємстві, як він їздить", - уточнив речник поліції Київської області Микола Жукович.

&quot;Нічого не їсть&quot;: НП зі школяркою, яка випала з маршрутки, отримала продовження (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

Нагадаємо, в Ірпені на вул. Садової 15-річна дівчинка випала з маршрутки під час руху.

Додамо, що у Львові дитина випала з маршрутки, яка рушила на ходу.

До цього ми писали, що соцмережі обурилися поведінкою водія, який нахабно вигнав дитину з маршрутки.

Відео: (video.rbc.ua)

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