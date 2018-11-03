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"Ничего не ест": ЧП с выпавшей из маршрутки школьницей получило продолжение (видео)

STYLERЖизнь    03.11.2018 - 08:56

Видео: медики рассказали о состоянии школьницы, которая выпала из маршрутки (Youtube-канал/ТСН)

Врачи рассказали о состоянии 15-летней девочки, которая ранее выпала из маршрутки на полном ходу. Об этом рассказал врач-нейрохирург Сергей Дяченко, передает "ТСН".

"Она не в состоянии разговаривать. Она только: "Мама". Ребенок под капельницей, она ничего не ест, лежит в полусогнутом состоянии", - сказала мама девочки Антонина Сивак.

В то же время врач-нейрохирург Серей Дяченко уточнил, что на теле школьницы сейчас много ушибов. Пострадало туловище, конечности ребенка и голова.

&quot;Ничего не ест&quot;: ЧП с выпавшей из маршрутки школьницей получило продолжение (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

"Гематомы на голове или рассосутся, или изменятся", - подчеркнул он.

Как уточнила мама девочки, она стояла возле задней двери, а инцидент произошел во время поворота автобуса. Его, кстати, уже конфисковали правоохранители.

"Мы будем изучать, как отпускается вообще транспорт в этом предприятии, как он ездит", - уточнил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

&quot;Ничего не ест&quot;: ЧП с выпавшей из маршрутки школьницей получило продолжение (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

Напомним, в Ирпене на ул. Садовой 15-летняя девочка выпала из маршрутки во время движения.

Добавим, что во Львове ребенок выпал из маршрутки, которая двинулась на ходу.

До этого мы писали, что соцсети возмутились поведением водителя, который нагло выгнал ребенка из маршрутки.

Видео: (video.rbc.ua)

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