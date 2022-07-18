Вони нічого не лікують: лікар назвав ліки, які часто використовують українці
Ліки корвалмент - дуже популярні в українців, тим більше по телевізору їх рекламують як "швидка допомога вашому серцю". Але це зовсім не так.
Про марність даного препарату розповів невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
Лікар пояснив, що корвалмент не містить ніяких речовин для поліпшення роботи серця.
Але в показаннях написано стенокардія легкого ступеня, функціональні порушення серцево-судинної системи, комплексне лікування гіпертонічної хвороби.
За словами медика, людина замість того, щоб звернутися до лікаря, викликає швидку допомогу, після реклами приймає ці ліки і втрачає дорогоцінний час і, на жаль, в деяких випадках і життя.
Що міститься в корвалменті
У препараті є розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти. Як і в валідолі в ньому міститься ізоліваріат ментолу (масло м'яти).
Ці речовини не мають доказової ефективності.
Препарат не використовують ніде у світі
Препарат не визнаний ні FDA, ні ВООЗ, Кокранівська бібліотека теж не знає, що це таке. На ліках не проводилося рандомізоване контрольоване дослідження.
При захворюваннях серцево-судинної системи ці препарати не використовуються ніде у світі.
"Він нічого лікує!" - резюмував Скрипник.
Нагадаємо, що раніше доктор назвав даремний препарат, який використовують українці.
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