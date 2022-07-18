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Вони нічого не лікують: лікар назвав ліки, які часто використовують українці

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Понеділок 18 липня 2022 09:48
Вони нічого не лікують: лікар назвав ліки, які часто використовують українці Фото: Доктор назвав непрацюючий препарат (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ліки корвалмент - дуже популярні в українців, тим більше по телевізору їх рекламують як "швидка допомога вашому серцю". Але це зовсім не так.

Про марність даного препарату розповів невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Лікар пояснив, що корвалмент не містить ніяких речовин для поліпшення роботи серця.

Але в показаннях написано стенокардія легкого ступеня, функціональні порушення серцево-судинної системи, комплексне лікування гіпертонічної хвороби.

За словами медика, людина замість того, щоб звернутися до лікаря, викликає швидку допомогу, після реклами приймає ці ліки і втрачає дорогоцінний час і, на жаль, в деяких випадках і життя.

Що міститься в корвалменті

У препараті є розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти. Як і в валідолі в ньому міститься ізоліваріат ментолу (масло м'яти).

Ці речовини не мають доказової ефективності.

Препарат не використовують ніде у світі

Препарат не визнаний ні FDA, ні ВООЗ, Кокранівська бібліотека теж не знає, що це таке. На ліках не проводилося рандомізоване контрольоване дослідження.

При захворюваннях серцево-судинної системи ці препарати не використовуються ніде у світі.

"Він нічого лікує!" - резюмував Скрипник.

Вони нічого не лікують: лікар назвав ліки, які часто використовують українці

Нагадаємо, що раніше доктор назвав даремний препарат, який використовують українці.

Також ми писали, яку дозу парацетамолу ніколи не можна перевищувати.

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