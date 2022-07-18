Оно ничего не лечит: доктор назвал лекарство, которое часто используют украинцы
Лекарство корвалмент - очень популярно у украинцев, тем более по телевизору его рекламируют как "скорая помощь вашему сердцу". Но это совершенно не так.
О бесполезности данного препарата рассказал невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
Врач объяснил, что корвалмент не содержит никаких веществ для улучшения работы сердца.
Но в показаниях написано стенокардия легкой степени, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, комплексное лечение гипертонической болезни.
По словам медика, человек вместо того, чтобы обратиться к врачу, вызывает скорую помощь, после рекламы принимает это лекарство и теряет драгоценное время и, к сожалению, в некоторых случаях и жизнь.
Что содержится в корвалменте
В препарате есть раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. Как и в валидоле в нем содержится изоливариат ментола (масло мяты).
Эти вещества не имеют доказательной эффективности.
Препарат не используют нигде в мире
Препарат не признана ни FDA, ни ВОЗ, Кокрановская библиотека тоже не знает, что это такое. На лекарстве не проводилось рандомизированное контролируемое исследование.
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы эти препараты не используются нигде в мире.
"Он ничего лечит!" - резюмировал Скрыпник.
Напомним, что ранее доктор назвал бесполезный препарат, который используют украинцы.
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