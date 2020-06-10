ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Микита Гусятник: що не можна робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    10.06.2020 - 06:02
Микита Гусятник: що не можна робити в цей день, всі прикмети
Свято 10 червня (колаж РБК-Україна)

Святий Микита охороняв людей від хижих птахів

Яке сьогодні свято. 10 червня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Микити Гусятника, який прославився тим, що прославляв Бога.

У період з 726 по 775 роки святий Микита був архієпископом Халкідонським. За життя він відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, в своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за нужденних..

У царювання іконоборця Льва Вірменина (813-820) святитель Микита викривав іконоборчу єресь. Він переніс багато страждань від імператора і його однодумців-іконоборців, його катували і відправили у заслання.

Святий Микита сповідник помер на початку ІХ століття. Після цього його мощі стали зцілювати людей. У народі святого називали вартовим гусей, а просто – Гусятником. Наші предки вірили, що, Микита охороняє переважно гусенят, а не дорослих птахів, оберігає їх від орлів, яструбів і інших хижаків.

До речі, вагітних в цей день відправляли в поле, вважалося, що це принесе здоров'я майбутній дитині.

Головні прикмети цього дня:

  • Роса, що утворилася після заходу сонця і зникла після його сходу, до погіршення погоди.
  • Веселка після дощу скоро пропадає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.
  • Відро над нивою – до швидкої стиглості хлібів.
  • Якщо колодязний журавель почав скрипіти, то погода скоро зміниться.
  • Роса на колосках з ранку – на добру колосіння.
  • Якщо над лісом синіє повітря – буде тепло.
  • Тихий день Микити-гусятника віщує хороший врожай.
  • Якщо багато мурашок на мурашнику – погода буде гарна.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день заборонено лаятися і лаяти дітей.
  • Наші предки вірили, що в цей день не можна співати, танцювати і в цілому веселитися.
  • Не можна пускати в дім чужих, навіть близьких людей.
  • Не можна давати в борг, особливо ввечері. Мало того що ці гроші не повернуться, попереду настануть важкі фінансові часи.

Як ми раніше писали, погода в Україні приготувала несподіваний сюрприз для жителів країни.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся