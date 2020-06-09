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Україну засмажить і заллє грозами: яким областям не пощастить

STYLERЖиття    09.06.2020 - 21:23
Україну засмажить і заллє грозами: яким областям не пощастить
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні приготувала несподіваний сюрприз для жителів країни

Погода в Україні найближчими днями буде випробовувати на міцність жителів країни. Синоптики попереджають, що в середу, 10 червня, температура повітря знову піде вгору і місцями очікується до +35 градусів. Одночасно з цим частина України опиниться в зоні сильних гроз і дощів.

На сході країни очікується суха і спекотна погода, місцями можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря підніметься до +17 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +31 до +34 градусів.

У південних областях без опадів, мінлива хмарність. Нічна температура повітря становитиме +15 +19 градусів, вдень температура повітря підніметься до +33 +35 градусів, в Одесі буде трохи прохолодніше, +27 +29 градусів. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +17 +19 градусів, вдень прогріється до +30 +32 градусів.

На півночі країни невелика хмарність, без опадів. Вночі +17 +19 градусів, вдень буде спекотно, від +31 до +33 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують грози, місцями можливий град. Нічна температура повітря коливатиметься +14 +16 градусів, вдень прогріється до +24 +26 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень буде спекотно, +31 +33 градуси.

У Києві 10 червня синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень термометри покажуть від +30 до +32 градусів.

Невелике зниження температури повітря українці зможуть відчути тільки в суботу, 13 червня. Однак синоптики прогнозують сильні грози по всій території України.

Україну засмажить і заллє грозами: яким областям не пощастить

Карта погоди в Україні на 10 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві оголошено штормове попередження.

А також розповідали про те, що синоптики попередили, що на Україну насувається рекордна спека.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
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