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Україну накриє рекордна спека, а деякі області засипле градом: карти погоди

STYLERЖиття    09.06.2020 - 13:11
Україну накриє рекордна спека, а деякі області засипле градом: карти погоди
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде нестабільною в середу, 10 червня - від спеки на Сході до граду на Заході

Погода в Україні у середу, 10 червня, буде однією із самих спекотних в Європі. Завтра вдень місцями до +35, а в деяких областях можливі грози, шквали і навіть град. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Згідно з опублікованим в Facebook прогнозом погоди від Діденко, завтра по країні +28+33, а місцями стовпчики термометрів доповзуть до +35 градусів.

А ось в західних областях очікується в середу нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалами і градом. Також в цих областях буде від +23 до +28 градусів.

"За попередніми прогнозами, ослаблення спеки передбачається 14-15 червня", - прогнозує Діденко.

А ось синоптики Укргідрометцентру на картах показали, де завтра розгуляється негода, а в яких регіонах буде сухо і спекотно. Судячи з них, завтрашніми рекордсменами по спеці стануть Південь і Схід, а Захід потрапить під атмосферний фронт і відносну прохолоду.

Україну накриє рекордна спека, а деякі області засипле градом: карти погоди

Погода в Україні 10 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що погода в Україні влітку принесе пекельну спеку і засуху, синоптик оновив прогноз.

Також повідомлялося, що у Карпатах розквітли смереки, з'явились фантастичні фото рідкісного явища.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Погода
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