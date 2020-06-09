ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину накроет рекордная жара, а некоторые области засыплет градом: карты погоды

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 13:11
Украину накроет рекордная жара, а некоторые области засыплет градом: карты погоды
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет нестабильной в среду, 10 июня - от жары на Востоке до града на Западе

Погода в Украине в среду, 10 июня, будет одной из самых жарких в Европе. Завтра днем местами до +35, а в некоторых областях возможны грозы, шквалы и даже град. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Согласно опубликованному в Facebook прогнозу погоды от Диденко, завтра по стране +28+33, а местами столбики термометров доползут до +35 градусов.

А вот в западных областях ожидается в среду неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалами и градом. Также в этих областях будет от +23 до +28 градусов.

"По предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14-15 июня", - прогнозирует Диденко.

А вот синоптики Укргидрометцентра на картах показали, где завтра разгуляется непогода, а в каких регионах будет сухо и очень жарко. Судя по ним, завтрашними рекордсменами по жаре станут Юг и Восток, а Запад попадет под атмосферный фронт и относительную прохладу.

Украину накроет рекордная жара, а некоторые области засыплет градом: карты погоды

Погода в Украине 10 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что погода в Украине летом принесет адскую жару и засуху, синоптик обновил прогноз.

Также сообщалось, что в Карпатах расцвели смереки, появились фантастические фото редкого явления.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь