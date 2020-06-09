Украину накроет рекордная жара, а некоторые области засыплет градом: карты погоды

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет нестабильной в среду, 10 июня - от жары на Востоке до града на Западе

Погода в Украине в среду, 10 июня, будет одной из самых жарких в Европе. Завтра днем местами до +35, а в некоторых областях возможны грозы, шквалы и даже град. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Согласно опубликованному в Facebook прогнозу погоды от Диденко, завтра по стране +28+33, а местами столбики термометров доползут до +35 градусов.

А вот в западных областях ожидается в среду неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалами и градом. Также в этих областях будет от +23 до +28 градусов.

"По предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14-15 июня", - прогнозирует Диденко.

А вот синоптики Укргидрометцентра на картах показали, где завтра разгуляется непогода, а в каких регионах будет сухо и очень жарко. Судя по ним, завтрашними рекордсменами по жаре станут Юг и Восток, а Запад попадет под атмосферный фронт и относительную прохладу.

Погода в Украине 10 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что погода в Украине летом принесет адскую жару и засуху, синоптик обновил прогноз.

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Автор: Светлана Мащенко