Никита Гусятник: что нельзя делать в этот день, все приметы

Святой Никита охранял людей от хищных птиц
Какой сегодня праздник. 10 июня 2020 года все православные христиане почитают память святого Никиты Гусятника, который прославился тем, что хвалил Бога.
В период с 726 по 775 годы святой Никита был архиепископом Халкидонским. При жизни он отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых.
В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) святитель Никита обличал иконоборческую ересь. Он перенес много страданий от императора и его единомышленников-иконоборцев, его пытали и отправили в ссылку.
Святой исповедник Никита умер в начале IХ века. После этого его мощи стали исцелять людей. В народе святого называли стражем гусей, а попросту – Гусятником. Наши предки верили, что, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.
Кстати, беременных в этот день отправляли в поле, считалось, что это принесет здоровье будущему ребенку.
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Автор: Людмила Жукова