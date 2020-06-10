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Никита Гусятник: что нельзя делать в этот день, все приметы

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 06:02
Никита Гусятник: что нельзя делать в этот день, все приметы
Праздник 10 июня (коллаж РБК-Украина)

Святой Никита охранял людей от хищных птиц

Какой сегодня праздник. 10 июня 2020 года все православные христиане почитают память святого Никиты Гусятника, который прославился тем, что хвалил Бога.

В период с 726 по 775 годы святой Никита был архиепископом Халкидонским. При жизни он отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых.

В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) святитель Никита обличал иконоборческую ересь. Он перенес много страданий от императора и его единомышленников-иконоборцев, его пытали и отправили в ссылку.

Святой исповедник Никита умер в начале IХ века. После этого его мощи стали исцелять людей. В народе святого называли стражем гусей, а попросту – Гусятником. Наши предки верили, что, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Кстати, беременных в этот день отправляли в поле, считалось, что это принесет здоровье будущему ребенку.

Главные приметы этого дня:

  • Роса, образовавшаяся после захода солнца и исчезнувшая после его восхода, к ухудшению погоды.
  • Радуга после дождя скоро пропадает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью.
  • Ведро над нивой – к скорой спелости хлебов.
  • Если колодезный журавль начал скрипеть, то погода скоро переменится.
  • Роса на колосьях с утра – на доброе колошение.
  • Если над лесом синеет воздух – будет тепло.
  • Тихий день Никиты-гусятника предвещает хороший урожай.
  • Если много муравьев на муравейнике – погода будет хорошая.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день запрещено ругаться и ругать детей.
  • Наши предки верили, что в этот день нельзя петь, танцевать и в целом веселиться.
  • Нельзя пускать в дом чужих - даже близких людей.
  • Нельзя давать в долг, особенно вечером. Мало того что эти деньги не вернутся, впереди настанут тяжёлые финансовые времена.

Как мы ранее писали, погода в Украине приготовила неожиданный сюрприз для жителей страны.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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