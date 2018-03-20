"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом

Трагедія сталася 13 березня

Про звіряче вбивство 42-річної Лілії Гордєєвої її син дізнався, коли перебував у Польщі на навчанні. Про це повідомляють "Факти".

Лілію зарізали у дворі дитячого садка, куди вона йшла, щоб забрати свого трирічного сина. Їй нанесли 24 ножових поранення.

Поліцейські затримали підозрюваних: двох замовників і двох виконавців злочину. Виконавці — 42-річний вбивця і його 21-річний син (який, поки батько завдав жінці удари ножем, чекав його в машині). Замовники — 54-річна підприємниця і її 21-річний син. За словами правоохоронців, Лілію Гордєєву вбили через майнового спору.

Жертва і замовниця вбивства Алла були бізнес-партнерами. Вони володіли автомийкою в селі Путрівка Васильківського району Київській області. Коли у Лілії помер чоловік, Алла вирішила усунути партнера від справ. Тоді почалася судова тяганина, яка так і не закінчилася.

Фото: Лілія Гордєєва (facebook.com/liligordeeva)

За вбивство Лілії Гордєєвої замовниця готова була заплатити $12 тис. До пошуку кілера жінка залучила одного з працівників своєї мийки. Той знайшов потенційного вбивцю, але кандидат втік з грошима. Тоді працівник вирішив сам піти на злочин, взявши в помічники 21-річного сина.

У Лілії Гордєєвої залишилися троє дітей — 20-річний син Микита, 9-річна дочка Софія і трирічний син Любомир.

Старший син Лілії розповів, що його вітчим також помер не своєю смертю.

"Я подав заяву в поліцію про надання мені охорони. Знаю, на що здатні ці люди і розумію, що моя сім'я в небезпеці. Якщо зі мною щось трапиться, знайте: це справа рук людей, які стоять за вбивством мами. У тому, що саме Алла і її син організували вбивство, я впевнений на сто відсотків. І зроблю все для того, щоб ці люди були покарані за всією суворістю закону. Можливо, це звучить дивно, але я відчуваю, що мама мені в цьому допоможе. Вона вже допомагає", - розповів він.

Микита розповів, що замовниця вбивства була в добрих стосунках з його родиною.

"Тепер вже розумію, що ці люди просто втиралися в довіру до нашої сім'ї. З часом мама з вітчимом (вони займалися бізнесом разом) стали помічати дивні речі. Наприклад, Алла говорила, що зробила якусь послугу за 50 грн (суми називаю умовні, насправді там обороти були набагато більше), а потім з'ясовувалося, що вона отримала в три рази більше. Або, наприклад, Алла робила чищення килимів, а отримані за цю послугу гроші клала собі в кишеню. Потім за дивних обставин помер вітчим", - сказав хлопець.

Він каже, що вітчима отруїли, але хто це зробив – невідомо. Після цього Лілію не пускали на мийку і їй почали надходити погрози.

Фото: Лілія Гордєєва (facebook.com/liligordeeva)

"Мені про погрози мама не розповідала. А адже якщо б я знав, відразу б приїхав. З 2014 року я жив і навчався в Польщі. Коли сталося вбивство, теж був за кордоном. Коли знайома написала мені в соцмережі: "Микита, твоєї мами більше немає", я подумав, що хтось зламав сторінку. Але виявилося, це правда... Дев'ятирічна Софія і трирічний Любомир досі не знають, що мами більше немає. Поки не знаю, як їм сказати, - розповів Микита.

"Перед тим, як втратити свідомість, встигла сказати: "Заберіть мого сина". Адже вона йшла в садок за дитиною..." - додав він.

Раніше з'явилися подробиці вбивства багатодітній матері під Києвом.