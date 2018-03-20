"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом

Трагедия произошла 13 марта

О зверском убийстве 42-летней Лилии Гордеевой ее сын узнал, когда находился в Польше на учебе. Об этом сообщают "Факты".

Лилию зарезали во дворе детского садика, куда она шла, чтобы забрать своего трехлетнего сына. Ей нанесли 24 ножевых ранения.

Полицейские задержали подозреваемых: двух заказчиков и двух исполнителей преступления. Исполнители — 42-летний убийца и его 21-летний сын (который, пока отец наносил женщине удары ножом, ждал его в машине). Заказчики — 54-летняя предпринимательница и ее 21-летний сын. По словам правоохранителей, Лилию Гордееву убили из-за имущественного спора.

Жертва и заказчица убийства Алла были бизнесс-партнерами. Они владели автомойкой в селе Путровка Васильковского района Киевском области. Когда у Лилии умер муж, Алла решила отстранить партнера от дел. Тогда началась судебная тяжба, которая так и не закончилась.

Фото: Лилия Гордеева (facebook.com/liligordeeva)

За убийство Лилии Гордеевой заказчица готова была заплатить $12 тыс. К поиску киллера женщина привлекла одного из работников своей мойки. Тот нашел потенциального убийцу, но кандидат сбежал с деньгами. Тогда работник решил сам пойти на преступление, взяв в помощники 21-летнего сына.

У Лилии Гордеевой остались трое детей — 20-летний сын Никита, 9-летняя дочь София и трехлетний сын Любомир.

Старший сын Лилии рассказал, что его отчим также умер не своей смертью.

"Я подал заявление в полицию о предоставлении мне охраны. Знаю, на что способны эти люди и понимаю, что моя семья в опасности. Если со мной что-то случится, знайте: это дело рук людей, которые стоят за убийством мамы. В том, что именно Алла и ее сын организовали убийство, я уверен на сто процентов. И сделаю все для того, чтобы эти люди были наказаны по всей строгости закона. Возможно, это звучит странно, но я чувствую, что мама мне в этом поможет. Она уже помогает", - рассказал он.

Никита рассказал, что заказчица убийства была в хороших отношениях с его семьей.

"Теперь уже понимаю, что эти люди просто втирались в доверие к нашей семье. Со временем мама с отчимом (они занимались бизнесом вместе) стали замечать странные вещи. Например, Алла говорила, что оказала какую-то услугу за 50 грн (суммы называю условные, на самом деле там обороты были намного больше), а потом выяснялось, что она получила в три раза больше. Или, например, Алла делала чистки ковров, а полученные за эту услугу деньги клала себе в карман. Потом при странных обстоятельствах умер отчим", - сказал парень.

Он говорит, что отчима отравили, но кто это сделал – неизвестно. После этого Лилию не пускали на мойку и ей стали поступать угрозы.

Фото: Лилия Гордеева (facebook.com/liligordeeva)

"Мне об угрозах мама не рассказывала. А ведь если бы я знал, сразу бы приехал. С 2014 года я жил и учился в Польше. Когда произошло убийство, тоже был за границей. Когда знакомая написала мне в соцсети: "Никита, твоей мамы больше нет", я подумал, что кто-то взломал страничку. Но оказалось, это правда… Девятилетняя София и трехлетний Любомир до сих пор не знают, что мамы больше нет. Пока не знаю, как им сказать, - рассказал Никита.

"Перед тем, как потерять сознание, успела сказать: "Заберите моего сына". Она ведь шла в садик за ребенком…" - добавил он.

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