Ніколи не лийте холодну воду на гарячу сковороду. Тепер ви знаєте, чому
Під час готування ми часто так поспішаємо, що заливаємо сковороду щойно з вогню холодною водою. Але робити так не можна, якщо звісно ви цінуєте антипригарне покриття свого посуду.
Як правильно мити сковороду з будь-яким типом забруднення, читайте нижче в матеріалі Styler.
Два непорушних правила чищення сковороди
Експерти кажуть, що є дві основні речі, про які слід пам’ятати під час чищення сковорідок:
- Ніколи не замочуйте їх холодною водою, коли вони ще гарячі. Ця звичка часто призводить до втрати антипригарних властивостей.
- Ніколи не мийте сковороду шорсткою стороною губки (тим паче металевою щіткою), оскільки ви подряпаєте її, і це ускладнить подальше очищення.
Як правильно очистити жирну чи пригорілу сковороду
Найкраще, що ви можете зробити - наповнити посуд водою і дати постояти 5 хвилин на вогні. Тепло розм’якшить залишки їжі та жир і полегшить очищення.
Зніміть сковороду з вогню, нехай вона охолоне, а потім очистіть залишки м’якою губкою з миючим засобом.
Фото: Сковорода - делікатний посуд (pixabay)
Геніальний трюк з содою та оцтом
Коли на сковороді багато жиру та підгорілої їжі, є безпомилковий трюк, щоб очистити її.
Наповніть посуд водою і доведіть до кипіння. Як тільки вода почне кипіти, додайте столову ложку харчової соди і півсклянки оцту, проваріть 10 хвилин.
Зачекайте, поки сковорода охолоне, видаліть воду і очистіть сковороду звичайним способом.
Як запобігти прилипанню їжі до сковороди
Якщо ви хочете, щоб їжа не прилипала до сковороди, є хитрість. Поставте чисту сковороду на вогонь і почекайте, поки вона добре розігріється. Потім додайте столову ложку солі з гіркою.
Вимкніть вогонь, викиньте сіль і протріть сухою ганчіркою. Це працює завжди!
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