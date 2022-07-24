Ніколи не лийте холодну воду на гарячу сковороду. Тепер ви знаєте, чому

Під час готування ми часто так поспішаємо, що заливаємо сковороду щойно з вогню холодною водою. Але робити так не можна, якщо звісно ви цінуєте антипригарне покриття свого посуду.

Як правильно мити сковороду з будь-яким типом забруднення, читайте нижче в матеріалі Styler.

Два непорушних правила чищення сковороди

Експерти кажуть, що є дві основні речі, про які слід пам’ятати під час чищення сковорідок:

Ніколи не замочуйте їх холодною водою, коли вони ще гарячі. Ця звичка часто призводить до втрати антипригарних властивостей.

Ніколи не мийте сковороду шорсткою стороною губки (тим паче металевою щіткою), оскільки ви подряпаєте її, і це ускладнить подальше очищення.

Як правильно очистити жирну чи пригорілу сковороду

Найкраще, що ви можете зробити - наповнити посуд водою і дати постояти 5 хвилин на вогні. Тепло розм’якшить залишки їжі та жир і полегшить очищення.

Зніміть сковороду з вогню, нехай вона охолоне, а потім очистіть залишки м’якою губкою з миючим засобом.

Фото: Сковорода - делікатний посуд (pixabay)

Геніальний трюк з содою та оцтом

Коли на сковороді багато жиру та підгорілої їжі, є безпомилковий трюк, щоб очистити її.

Наповніть посуд водою і доведіть до кипіння. Як тільки вода почне кипіти, додайте столову ложку харчової соди і півсклянки оцту, проваріть 10 хвилин.

Зачекайте, поки сковорода охолоне, видаліть воду і очистіть сковороду звичайним способом.

Якщо ви хочете, щоб їжа не прилипала до сковороди, є хитрість. Поставте чисту сковороду на вогонь і почекайте, поки вона добре розігріється. Потім додайте столову ложку солі з гіркою.