Никогда не лейте холодную воду на горячую сковороду. Теперь вы знаете, почему
Во время готовки мы часто так спешим, что заливаем сковороду только что с огня холодной водой. Но делать так нельзя, если конечно вы цените антипригарное покрытие своей посуды.
Как правильно мыть сковороду с любым типом загрязнения, читайте ниже в материале Styler.
Два незыблемых правила чистки сковороды
Эксперты говорят, что есть две основные вещи, о которых следует помнить во время чистки сковородок:
- Никогда не замачивайте их холодной водой, когда они еще горячие. Эта привычка часто приводит к потере антипригарных свойств.
- Никогда не мойте сковороду шершавой стороной губки (тем более металлической щеткой), так как вы поцарапаете ее, и это усложнит дальнейшую очистку.
Как правильно очистить жирную или пригоревшую сковороду
Лучшее, что вы можете сделать - наполнить посуду водой и дать постоять 5 минут на огне. Тепло размягчит остатки пищи и жир и облегчит очистку.
Снимите сковороду с огня, пусть она остынет, а затем очистите остатки мягкой губкой с моющим средством.
Фото: Сковорода - деликатная посуда (pixabay)
Гениальный трюк с содой и уксусом
Когда на сковороде много жира и подгоревшей пищи, есть безошибочный трюк, чтобы очистить ее.
Наполните посуду водой и доведите до кипения. Как только вода начнет кипеть, добавьте столовую ложку пищевой соды и полстакана уксуса, проварите 10 минут.
Подождите, пока сковорода остынет, удалите воду и очистите сковороду обычным способом.
Как предотвратить прилипание пищи к сковороде
Если вы хотите, чтобы еда не прилипала к сковороде, есть хитрость. Поставьте чистую сковороду на огонь и подождите, пока она хорошо разогреется. Затем добавьте столовую ложку соли с горкой.
Выключите огонь, выбросьте соль и протрите сухой тряпкой. Это работает всегда!
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