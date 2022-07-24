Никогда не лейте холодную воду на горячую сковороду. Теперь вы знаете, почему

Во время готовки мы часто так спешим, что заливаем сковороду только что с огня холодной водой. Но делать так нельзя, если конечно вы цените антипригарное покрытие своей посуды.

Как правильно мыть сковороду с любым типом загрязнения, читайте ниже в материале Styler.

Два незыблемых правила чистки сковороды

Эксперты говорят, что есть две основные вещи, о которых следует помнить во время чистки сковородок:

Никогда не замачивайте их холодной водой, когда они еще горячие. Эта привычка часто приводит к потере антипригарных свойств.

Никогда не мойте сковороду шершавой стороной губки (тем более металлической щеткой), так как вы поцарапаете ее, и это усложнит дальнейшую очистку.

Как правильно очистить жирную или пригоревшую сковороду

Лучшее, что вы можете сделать - наполнить посуду водой и дать постоять 5 минут на огне. Тепло размягчит остатки пищи и жир и облегчит очистку.

Снимите сковороду с огня, пусть она остынет, а затем очистите остатки мягкой губкой с моющим средством.

Фото: Сковорода - деликатная посуда (pixabay)

Гениальный трюк с содой и уксусом

Когда на сковороде много жира и подгоревшей пищи, есть безошибочный трюк, чтобы очистить ее.

Наполните посуду водой и доведите до кипения. Как только вода начнет кипеть, добавьте столовую ложку пищевой соды и полстакана уксуса, проварите 10 минут.

Подождите, пока сковорода остынет, удалите воду и очистите сковороду обычным способом.

Если вы хотите, чтобы еда не прилипала к сковороде, есть хитрость. Поставьте чистую сковороду на огонь и подождите, пока она хорошо разогреется. Затем добавьте столовую ложку соли с горкой.