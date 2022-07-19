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Этот кухонный прибор неожиданно оказался самым грязным: его надо чистить каждый день

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 13:46
Этот кухонный прибор неожиданно оказался самым грязным: его надо чистить каждый день Фото: какой прибор на кухне самый грязный (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Современные кухни оснащены техникой, которая упрощает приготовление, уборку и другие обыденные процессы. И мы часто не задумываемся, что приборы могут загрязняться не меньше, чем мойка, кухонные губки или доски для нарезки.

Об этом пишет Sante Plus.

Когда мы отмываем посуду до блеска, отчищаем плиту, мойку, дезинфицируем пол, мы забываем о приборе, с которым наша семья контактирует по несколько раз на день. И это - микроволновка!

Мы греем в ней пищу ежедневно, там остаются запахи и остатки пищи. Однако большинство людей упорно делает вид, что это нормально.

Микроволновки имеют сверхвысокий уровень АТФ

Одно из исследований показало, что 48% дверных ручек микроволновой печи имели уровень аденозинтрифосфата (АТФ) 300 или выше.

Измеритель АТФ - это инструмент, используемый для измерения загрязненности поверхности: показатель выше 300 означает, что существует высокий уровень патогенов, которые могут представлять риск передачи серьезных заболеваний. Как правило, любые показатели выше 100 уже считаются нездоровыми.

Предыдущие исследования также показали, что микроволновая печь внутри еще грязнее.

Этот кухонный прибор неожиданно оказался самым грязным: его надо чистить каждый день

Фото: Микроволновую печь надо чистить регулярно (фото: unsplash)

Как правильно чистить микроволновку

Идеальным средством для очистки внутренней части микроволновой печи является раствор воды с лимонным соком.

Такое средство очень полезно для идеального удаления грязи, дезинфекции всей площади, а также для нейтрализации неприятных запахов.

Налейте в миску воду и разведите в ней сок целого лимона. Остатки фрукта разрежьте и тоже положите в емкость. Нагревайте все в микроволновой печи на полной мощности 10-15 минут. Оставьте миску внутри на 5 минут, затем протрите печь.

Если некоторые пятна очень устойчивы, вытрите их губкой для посуды, насыпанной пищевой содой. Затем снова протрите.

Конечно же внешнюю часть микроволновки тоже надо регулярно мыть и дезинфицировать - особенно ручки и кнопки.

Ранее мы писали, зачем кофейную гущу надо добавлять в унитаз.

Также сообщалось про гениальное средство для очистки кранов и душевых шлангов.

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