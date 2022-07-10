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Гениальное средство для очистки кранов и душевых шлангов: сделает всю работу за вас

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Воскресенье 10 июля 2022 12:06
Гениальное средство для очистки кранов и душевых шлангов: сделает всю работу за вас Фото: Как почистить краны и душевые шланги быстро и просто (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Если вас достал известковый налет на кранах, душевых шлангах и других местах ванной комнаты, предлагаем воспользоваться простым до гениального средством, которое есть у каждого на кухне.

Об этом пишет Daily Express.

Кран, душевой шланг, лейка для душа постоянно покрываются известковым налетом - хотим мы того или нет. Но выход есть, говорят опытные специалисты по уборке.

Известковый налет - это, по сути, толстое меловое отложение, которое скапливается на поверхностях, где испарилась жесткая вода, из-за чего душевые кабины, краны, ванны и раковины выглядят непривлекательно.

Избавиться от него проще, чем вам кажется. И в этом поможет обычный уксус, стоимость которого за литр около 25 грн, что в разы дешевле, чем специальные средства, цена на которые начинается от 100 грн.

Гениальное средство для очистки кранов и душевых шлангов: сделает всю работу за вас

Скриншот: Обычный уксус отмоет вашу ванную комнату

Как именно пользоваться уксусом для чистки?

Конечно, просто полить все уксусом - не поможет. Но можно использовать определенные хитрости.

Для душевого шланга можно налить уксус в разбрызгиватель, нанести на шланг, а затем пройтись старой зубной щеткой. Оставить на некоторое время и смыть.

Для кранов можно взять старую тряпку, вымочить ее в уксусе, обернуть кран и оставить так на ночь. Утром известковый налет просто смыть.

Можно также использовать ватные диски, губки для посуды и другие подручные средства для нанесения уксуса.

Эксперты по уборке говорят, что это гениальное средство буквально делает всю работу за вас.

Ранее мы писали, что произойдет, если на ночь положить в унитаз несколько зубчиков чеснока, а утром смыть воду.

Также сообщалось про гениальный способ отбелить и вернуть свежесть застиранным полотенцам.

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