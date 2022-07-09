Положите зубчики чеснока в унитаз и результат вас удивит: французский лайфак
Унитаз - это одно из самых загрязненных мест в вашем доме, которое надо регулярно чистить и дезинфицировать. Если вы предпочитаете натуральные средства, а не "химию", вам пригодится обычный чеснок.
Об этом пишет французское издание Maison Travaux.
Зачем в унитазе зубчики чеснока
Эксперты говорят, что чеснок содержит вещество - аллицин. Оно может защитить унитаз от бактерий, которые могут найти "прибежище" в унитазе.
"Бактерии, грибы, а также грибы будут испытывать трудности с появлением. Но будьте осторожны, эта гениальная идея не должна заменить регулярную и тщательную уборку ваших туалетов", - отметили эксперты.
Как использовать метод с чесноком
Очистите пять зубчиков чеснока и положите их прямо в унитаз. Поскольку чеснок особенно ароматный, лучше проводить эту операцию ночью, когда вы не пользуетесь унитазом. На следующее утро просто смойте воду.
Делая такую процедуру трижды в неделю, ваш унитаз всегда будет чистым от микробов.
Еще такой вариант чистки унитаза хорошо подходит людям, страдающим аллергией.
Отчистить же известковый налет с унитаза вам поможет обычный уксус, или лимон.
Ранее мы писали, что будет, если положить в унитаз на ночь туалетную бумагу, смоченную уксусом.
Также специалисты рассказали про основные ошибки, которые допускают при стирке. Из-за них стиральная машинка может сломаться.