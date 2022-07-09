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Покладіть зубчики часнику в унітаз і будете здивовані результатом: французький лайфак

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Субота 09 липня 2022 08:20
Покладіть зубчики часнику в унітаз і будете здивовані результатом: французький лайфак Колаж РБК-Україна: Як очистити унітаз за допомогою часнику
Автор: Світлана Мащенко

Унітаз - це одне з найзабрудненіших місць у вашому домі, яке треба регулярно чистити й дезінфікувати. Якщо ви віддаєте перевагу натуральним засобам, а не "хімії", вам стане у нагоді звичайний часник.

Про це пише французьке видання Maison Travaux.

Навіщо в унітазі зубчики часнику

Експерти кажуть, що часник містить речовину - алліцин. Вона може захистити унітаз від бактерій, які можуть знайти "прихисток" в унітазі.

"Бактерії, грибки, а також грибки будуть мати труднощі з появою. Але будьте обережні, ця геніальна ідея не повинна замінити регулярне і ретельне прибирання ваших туалетів", - зазначили експерти.

Як використовувати метод з часником

Очистіть п'ять зубчиків часнику і покладіть їх прямо в унітаз. Оскільки часник особливо ароматний, краще проводити цю операцію вночі, коли ви не користуєтеся унітазом. Наступного ранку просто змийте воду.

Роблячи таку процедуру тричі на тиждень, ваш унітаз завжди буде чистим від мікробів.

Ще такий варіант чистки унітазу гарно підходить людям, які страждають на алергію.

Відчистити ж вапняний наліт з унітазу вам допоможе звичайний оцет, або лимон.

Раніше ми писали, що буде, якщо покласти в унітаз на ніч туалетний папір, змочений оцтом.

Також спеціалісти розповіли про основні помилки, які допускають при пранні. Через них пральна машинка може зламатися.

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