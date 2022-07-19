Цей кухонний прилад несподівано виявився найбруднішим: його треба чистити щодня

Сучасні кухні оснащені технікою, яка спрощує приготування, прибирання й інші буденні процеси. І ми часто не замислюємося, що прилади можуть забруднюватися не менше, ніж мийка, кухонні губки чи дошки для нарізання.

Про це пише Sante Plus.

Коли ми відмиваємо посуд до блиску, відчищаємо плиту, мийку, дезінфікуємо підлогу, ми забуваємо про прилад, з яким наша родина контактує по кілька разів на день. І це - мікрохвильовка!

Ми гріємо в ній їжу щодня, там залишаються запахи і залишки їжі. Проте більшість людей вперто удає, що це нормально.

Мікрохвильовки мають надвисокий рівень АТФ

Одне з досліджень показало, що 48% дверних ручок мікрохвильової печі мали рівень аденозинтрифосфату (АТФ) 300 або вище.

Вимірювач АТФ - це інструмент, який використовується для вимірювання забрудненості поверхні: показник вище 300 означає, що існує високий рівень патогенів, які можуть становити ризик передачі серйозних захворювань. Як правило, будь-які показники вище 100 вже вважаються нездоровими.

Попередні дослідження також показали, що мікрохвильова піч всередині ще брудніша.

Фото: Мікрохвильову піч треба чистити регулярно (фото: unsplash)

Як правильно чистити мікрохвильовку

Ідеальним засобом для очищення внутрішньої частини мікрохвильової печі є розчин води з лимонним соком.

Такий засіб дуже корисний для ідеального видалення бруду, дезінфекції всієї площі, а також для нейтралізації неприємних запахів.

Налийте в миску воду і розведіть в ній сік цілого лимона. Залишки фрукта розріжте і теж покладіть в ємність. Нагрівайте все в мікрохвильовий печі на повній потужності 10-15 хвилин. Залиште миску всередині на 5 хвилин, потім протріть піч.

Якщо деякі плями дуже стійкі, витріть їх губкою для посуду, насипаною харчовою содою. Потім знову протріть.

Звісно ж зовнішню частину мікрохвильовки теж треба регулярно мити і дезінфікувати - особливо ручки і кнопки.