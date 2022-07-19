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Завжди виливайте кавову гущу в унітаз, щоб позбутися неприємної проблеми

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Вівторок 19 липня 2022 12:46
Завжди виливайте кавову гущу в унітаз, щоб позбутися неприємної проблеми Колаж РБК-Україна: Навіщо в туалеті кавова гуща
Автор: Світлана Мащенко

Миття унітазу - дуже неприємний, але необхідний процес. Зазвичай, ми озброюємося агресивними хімічними засобами, щоб позбутися нальоту, бактерій і звісно ж неприємного запаху. Але експерти кажуть, що можна обійтися природними засобами, такими як кавова гуща.

Про це пише Sante Plus.

Кава - один з найприємніших ароматів для наших рецепторів, саме тому вона може допомогти нейтралізувати неприємні запахи.

Крім того, звичка виливати залишки кави в унітаз можуть зекономити вам багато часу на прибиранні.

Головне - не лийте гарячу каву до унітазу, бо деякі з них зроблені з матеріалів, не призначених для цього.

Завжди виливайте кавову гущу в унітаз, щоб позбутися неприємної проблеми

Фото: Кавова гуща допоможе прибрати (pixabay)

Як саме використовувати кавову гущу

Вам знадобиться кавова гуща з кавоварки, турки, чашки (якщо любите заварювати так).

Вилийте гущу у літр води кімнатної температури. Потім вам залишиться лише вилити все в унітаз і спустити воду..

За допомогою цього методу ви зможете усунути будь-який неприємний запах. Для отримання кращого результату ідеально буде використовувати не менше трьох ложок кавової гущі на літр води.

Просто робіть такий ритуал регулярно (кожні два дні, можна частіше), і ваша туалетна кімната завжди гарно пахнутиме.

Раніше ми писали, навіщо в бачок унітазу наливати оцет.

Також повідомлялося, навіщо лавровий лист класти в пральну машину.

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