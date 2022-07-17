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Налийте оцет в бачок унітазу на ніч і вирішите величезну проблему

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Неділя 17 липня 2022 11:27
Налийте оцет в бачок унітазу на ніч і вирішите величезну проблему Фото: Навіщо в унітаз додають оцет (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Очистка унітазу - одна з найнеприємніших, але й необхідних "процедур" для підтримки чистоти в оселі. Що ми тільки не ллємо/сиплемо в нього, щоб звідти приємно пахло і сяяло, але звичайний дешевий оцет може розв'язати одразу кілька проблем.

Про це пише Sante Plus.

Оцет - безпечний і екологічний очищувач

Експерти кажуть, що користуватися оцтом варто, якщо ви бажаєте замінити звичайні миючі засоби, що можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Це потужний засіб, який очищає від накипу, дезінфікує та освітлює будь-яке приміщення у вашій квартирі чи будинку.

В туалеті оцет допоможе впоратися з вапняним нальотом і "каменем", які можуть утворюватися всередині унітазу.

Навіщо оцет в бачку

Зливний бачок є дуже важливою частиною вашого туалету, оскільки він сприяє правильному функціонуванню зливу, а отже, і туалету.

В бачку унітазу можуть накопичуватися іржа, накип, цвіль і бактерії. Ці маленькі неприємності можуть спричинити неприємні запахи та вплинути на роботу туалету.

Спосіб застосування оцту

Не зливаючи воду з бачка, налийте туди оцет. Потім залиште суміш оцту та води на ніч у вашому туалетному бачку.

Наступного дня змийте бачок і перекрийте кран, щоб вода туди не надходила. Потім видаліть залишки іржі та нальоту за допомогою губки чи щітки. Знову наберіть воду в бачок і змивайте, поки він не очиститься.

Раніше ми писали, навіщо в унітаз класти зубчики часнику.

Також експерти розповіли, які речі в жодному разі не можна змивати в унітаз, щоб не міняти потім сантехніку.

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