У Миколаєві скажений пес покусав 12 людей: названа зона карантину

У Миколаєві 12 людей стали жертвами укусів собаки, у якої виявили сказ. Про це повідомив заступник міського голови Юрій Степанець в понеділок, 1 квітня.

У Миколаєві місцеві жителі постраждали від укусів скаженого пса. За медичною допомогою звернулися 12 осіб і співробітники КП "Центр захисту тварин" відловили ще 27 тварин, які також можуть бути заражені сказом. Собака, яка напала на людей – загинула, але експертиза підтвердила, що вона була заражена сказом.

"Собака померла, зробили експертизу, на жаль, підтвердився сказ. За заявою управління охорони здоров'я, на сьогоднішній день постраждало 12 осіб, всім була надана допомога. У лікарнях міста та області є необхідні вакцини і препарати проти сказу. Комісією прийнято рішення, нами позначена зона карантину, де КП "Центр захисту тварин" буде посилено працювати. Воно вже працює в цій зоні, проводить вилов собак і розміщує їх у вольєрах на КП. Над собаками, які виловлені, буде вестися спостереження. Якщо у тварин підтвердиться сказ, нам нічого не залишається, як приспати їх і кремувати. Якщо не буде підтверджено зараження сказом у даних собак, природно, вони будуть вакциновані, стерилізовані і, швидше за все, їх випустять в середовище проживання", - розповів Степанець.

Собака зі сказом (novosti-n.org)

Він додав, що є інформація про те, що заражена сказом собака змогла проникнути на територію "Миколаївводоканалу" в тому ж районі. Там відбувалися бійки між собаками і скоріше всього, є ще тварини, які заразилися.

Чиновники обмежили так звану зону карантину. Вона розташована поруч з онкологічною лікарнею на вулиці Театральній (Васляева), а сама небезпечна зона – це кут вулиці Південній по проспекту Миру, кут вулиці Південній на вулиці Миколаївській, кут вулиці Миколаївській та вулиці Олійника, кут вулиці Олійника та проспекту Богоявленського (Жовтневого), кут проспекту Богоявленського і вулиці Театральної, кут вулиці Театральної і вулиці Миколаївської.

Карта карантину (novosti-n.org)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в окупованому Криму оголосили карантин через сказ шакалів.

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