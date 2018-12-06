ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Миколаєві з вантажівки випав кіоск, ледь не вбивши водія легковика

STYLERЖиття    06.12.2018 - 13:30

6 грудня, в четвер, в Миколаєві стався жахливий інцидент: з вантажівки прямо під час руху на легковий автомобіль Ford Fiesta випав кіоск. Про це повідомляє інформаційний портал Новини N.

Пригода сталася вранці на перетині вулиці Театральної та проспекту Богоявленського. Вантажівка транспортувала кіоск, який раптово випав на ходу на легковик.

Будка з написом "Чай-кава-соки-води" ледь не позбавила водія Ford Fiesta життя, однак вантажівка швидко почала від'їжджати і падаюча конструкція зачепила лише частину машини - капот.

 

Скріншоти відео: YouTube/Новини N)

Через те, що сталося було повністю заблоковано рух трамваїв № 1, 7 і 10 в обох напрямках. Будку вже стягнули тросом з автомобіля і відтягли з проїжджої частини. Рух електротранспорту відновлено і регулюється співробітником поліції.

Нагадаємо, що у Дніпрі біля школи вантажівка пішла під землю. Автомобіль, який був завантажений відсівом, провалився у величезну утворену яму.

Раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Олени Теліги перекритий проїзд підземним тунелем для приватних автомобілів. Тунель автомобілістам доведеться об'їжджати.

Як стало відомо, патрульна поліція Івано-Франківської області поділилася фотографією, на якій зображені наслідки невдалого паркування автомобіля.

Відео РБК-Україна

"Не моє - не шкода": у Вінниці водій на чужому авто скоїв ДТП У Харківській області вантажівка зіштовхнулася з потягом
Новини України ДТПгрузовик
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся