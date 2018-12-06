У Миколаєві з вантажівки випав кіоск, ледь не вбивши водія легковика

6 грудня, в четвер, в Миколаєві стався жахливий інцидент: з вантажівки прямо під час руху на легковий автомобіль Ford Fiesta випав кіоск. Про це повідомляє інформаційний портал Новини N.

Пригода сталася вранці на перетині вулиці Театральної та проспекту Богоявленського. Вантажівка транспортувала кіоск, який раптово випав на ходу на легковик.

Будка з написом "Чай-кава-соки-води" ледь не позбавила водія Ford Fiesta життя, однак вантажівка швидко почала від'їжджати і падаюча конструкція зачепила лише частину машини - капот.

Скріншоти відео: YouTube/Новини N)

Через те, що сталося було повністю заблоковано рух трамваїв № 1, 7 і 10 в обох напрямках. Будку вже стягнули тросом з автомобіля і відтягли з проїжджої частини. Рух електротранспорту відновлено і регулюється співробітником поліції.

Нагадаємо, що у Дніпрі біля школи вантажівка пішла під землю. Автомобіль, який був завантажений відсівом, провалився у величезну утворену яму.

Раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Олени Теліги перекритий проїзд підземним тунелем для приватних автомобілів. Тунель автомобілістам доведеться об'їжджати.

Як стало відомо, патрульна поліція Івано-Франківської області поділилася фотографією, на якій зображені наслідки невдалого паркування автомобіля.

Відео РБК-Україна