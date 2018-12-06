В Николаеве из грузовика выпал киоск, едва не убив водителя легковушки

6 декабря, в четверг, в Николаеве произошел жуткий инцидент: из грузовика прямо во время движения на легковой автомобиль Ford Fiesta выпал киоск. Об этом сообщает информационный портал Новости N.

Происшествие произошло утром на пересечении улицы Театральной и проспекта Богоявленского. Грузовик транспортировал киоск, который внезапно выпал на ходу на легковушку.

Будка с надписью "Чай-кофе-соки-воды" едва не лишила водителя Ford Fiesta жизни, однако грузовик быстро начал отъезжать и падающая конструкция задела лишь часть машины - капот.

Скриншоты видео: (YouTube/Новости N)

Из-за происшедшего было полностью заблокировано движение трамваев № 1, 7 и 10 в обоих направлениях. Будку уже стащили тросом с автомобиля и оттащили с проезжей части. Движение электротранспорта снова восстановлено и регулируется сотрудником полиции.

Напомним, что в Днепре возле школы грузовик ушел под землю. Автомобиль, который был загружен отсевом, провалился в огромную образовавшуюся яму.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Елены Телиги перекрыт проезд подземным тонелем для частных автомобилей. Тоннель автомобилистам придется объезжать.

Как стало известно, патрульная полиция Ивано-Франковской области поделилась фотографией, на которой изображены последствия неудачной парковки автомобиля.

Видео РБК-Украина