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В Днепре возле школы грузовик ушел под землю

STYLERПроисшествия    05.12.2018 - 18:21

Видео с YouTube (www.youtube.com/watch?v)

Грузовик весом более 40 тонн провалился под землю в Днепре. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел в среду, 5 декабря во дворе школы, расположенной по улице Гавриленко, 4. 

Автомобиль, который был загружен отсевом, провалился в огромную образовавшуюся яму. 

В Днепре возле школы грузовик ушел под землю

Фото: dp.informator.ua

Выяснилось, что автомобиль во время совершения маневра, наехал на перекрытие подземного сооружения, которое попросту не выдержало веса транспортного средства.

По информации с места события, общий вес груженного автомобиля составил 44 тонны.

В Днепре возле школы грузовик ушел под землю

Фото: dp.informator.ua

В результате происшествия водитель транспортного средства не пострадал.

На месте работали спасатели и правоохранители.

Видео ЧП, размещенное на YouTube, комментируют пользователи страницы.

"Я в этой школе учусь", "А я преподаю... Завтра в школу с родителями! На яму сдавать будем и чуть-чуть на занавески", - пишут пользователи.

В Днепре возле школы грузовик ушел под землюСкриншот с YouTube (www.youtube.com/watch?v)

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Олены Телиги перекрыт проезд подземным тонелем для частных автомобилей. Тоннель автомобилистам придется объезжать.

Также РБК-Украина писал, что цены на бензин в Украине продолжат свое падение. Снижение стоимости горючего стало следствием удешевления нефти на международных рынках.

Как стало известно, патрульная полиция Ивано-Франковской области поделилась фотографией, на которой изображены последствия неудачной парковки автомобиля.

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