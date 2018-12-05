У Дніпрі біля школи вантажівка провалилася під землю

Відео с YouTube (www.youtube.com/watch?v)
Вантажівка вагою понад 40 тонн провалилася під землю в Дніпрі. Як повідомляє "Інформатор", шнцидент стався у середу, 5 грудня, у дворі школи, розташованої по вулиці Гавриленка, 4.
Автомобіль, який був завантажений відсівом, провалився в величезну яму, що утворилася.
Фото: dp.informator.ua
З'ясувалося, що автомобіль під час здійснення маневру, наїхав на перекриття підземного спорудження, яке просто не витримало ваги транспортного засобу.
За інформацією з місця події, загальна вага завантаженого автомобіля склала 44 тонни.
Фото: dp.informator.ua
У результаті події водій транспортного засобу не постраждав.
На місці працювали рятувальники та правоохоронці.
Відео НП, розміщене на YouTube, коментують користувачі сторінки.
"Я в цій школі навчаюся", "А я викладаю... Завтра в школу з батьками! На яму здавати будемо і трохи на фіранки", - пишуть користувачі.
Скріншот з YouTube (www.youtube.com/watch?v)
Раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Олени Теліги перекритий проїзд підземним тунелем для приватних автомобілів. Тунель автомобілістам доведеться об'їжджати.
Також РБК-Україна писав, що ціни на бензин в Україні продовжать своє падіння. Зниження вартості пального стало наслідком здешевлення нафти на міжнародних ринках.
Як стало відомо, патрульна поліція Івано-Франківської області поділилася фотографією, на якій зображені наслідки невдалого паркування автомобіля.
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