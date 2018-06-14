У Миколаєві згвалтували 12-річну дівчинку: усі подробиці

Злочинці напоїли алкоголем школярку

Стали відомі подробиці зґвалтування 12-річної дівчинки в Миколаєві. Про це повідомляє місцевий сайт "Новини-N".

Близько першої години ночі 14 червня у поліцію надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку по Центральному проспекту знаходиться дівчинка, яка просить про допомогу і заявляє, що її зґвалтували. Дзвінок надійшов від місцевого жителя.

Він повідомив, що повертався додому, а у дворі його покликав незнайомий молодий чоловік. Поки вони розмовляли, чоловік побачив двох втікаючих чоловіків і дівчинку в закривавленому одязі.

Патрульні поліцейські оперативно прибули на місце події і затримали одного з хлопців. Спочатку він намагався дати неправдиві свідчення, але співробітники поліції з'ясували від потерпілої всі подробиці цього вечора та швидко перевірили по камерах спостереження найближчого торгового закладу весь маршрут пересування компанії.

Завдяки перегляду камер, поліцейські отримали фотографії злочинців і протягом години встановили місцезнаходження зловмисників. Молоді люди продовжували розпивати алкогольні напої, а на їх одязі були плями крові.

Фото: Злочинці (Національна поліція України)

Всіх трьох доставили в центральне відділення поліції і зараз з ними працюють слідчі.

Як повідомила потерпіла дівчинка, вона познайомилася зі злочинцями в парку, вони разом вживали алкогольні напої, а потім закупивши ще алкоголю, відправилися в найближчий двір.

Там молоді люди скористалися станом підлітка і зґвалтували її. У злочині брали участь двоє, а третьому завадили перехожі.

Фото: Злочинці (Національна поліція України)

Слідчими Центрального відділу поліції розслідуються обставини кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 152 КК України ("Зґвалтування"). Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, у Миколаєві згвалтували 12-річну дівчинку.

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