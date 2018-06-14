В Николаеве изнасиловали 12-летнюю девочку: все подробности

Преступники напоили школьницу алкоголем

Стали известны подробности изнасилования 12-летней девочки в Николаеве. Об этом сообщает местный сайт "Новости-N".

Около часу ночи 14 июня в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по Центральному проспекту находится девочка, которая просит о помощи и заявляет, что ее изнасиловали. Звонок поступил от местного жителя.

Он сообщил, что возвращался домой, а во дворе его окликнул незнакомый молодой человек. Пока они разговаривали, мужчина увидел двух убегающих мужчин и девочку в окровавленной одежде.

Патрульные полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали одного из парней. Сначала он пытался дать ложные показания, но сотрудники полиции выяснили от потерпевшей все подробности этого вечера и быстро проверили по камерам наблюдения ближайшего торгового заведения весь маршрут передвижения компании.

Благодаря просмотру камер, полицейские получили фотографии преступников и в течении часа установили местонахождение злоумышленников. Молодые люди продолжали распивать алкогольные напитки, а на их одежде были пятна крови.

Фото: Преступники (Национальная полиция Украины)

Всех троих доставили в центральное отделение полиции и сейчас с ними работают следователи.

Как сообщила потерпевшая девочка, она познакомилась с преступниками в парке, они вместе употребляли алкогольные напитки, а потом закупив еще алкоголя, отправились в ближайший двор.

Там молодые люди воспользовались состоянием подростка и изнасиловали ее. В преступлении участвовало двое, а третьему помешали прохожие.

Фото: Преступники (Национальная полиция Украины)

Следователями Центрального отдела полиции расследуются обстоятельства уголовного производства, начатого по ч.4 ст.152 УК Украины ("Изнасилование"). Преступникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, в Николаеве изнасиловали 12-летнюю девочку.

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