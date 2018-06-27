У Миколаєві вбили перехожого: напередодні в поліції поговорили зі злочинцем і відпустили його

Зловмисник побував в поліції перед вбивством

У Миколаєві 45-річний місцевий житель до смерті забив 30-річного чоловіка, який проходив повз, на території лікарні. Стало відомо, що напередодні в поліції була проведена профілактична бесіда зі зловмисником. Про це розповіли в ГУ НП Миколаївської області, передає видання "Новости N".

Керівник відділу комунікації обласної поліції Олена Бережна повідомила, що підстав для затримання чоловіка у правоохоронців не було. Тому з агресивним і явно неадекватним жителем Миколаєва провели профілактичну бесіду і відпустили.

Дружина привезла чоловіка в наркологічне відділення. Медики повідомили, що пацієнт відмовився проходити будь-яке лікування і напав на ще одного хворого. Відзначається, що їм залишалося лише викликати поліцію.

Фото: Потерпілий (novosti-n.org)

Після цього він вийшов на вулицю і жорстоко побив, а після задушив випадкового перехожого - 30-річного Максима Середу, який помер через 9 днів, так і не прийшовши до тями.

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