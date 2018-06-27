На Прикарпатье пенсионер убил жену из-за Савченко

Мужчину разозлило то, что супруга назвала его "моск*лем"

На Прикарпатье пенсионер задушил жену за то, что она назвала его "моск*лем" и защищала Надежду Савченко. Об этом сообщает местное издание Kurs.

Инцидент произошел 12 марта этого года. В суде мужчина рассказал, что в тот день по радио шла передача о Надежде Савченко и он сказал, что не доверяет нардепу. В ответ супруга пенсионера обвинила его в непатриотичности и назвала "моск*лем", ведь его мать – россиянка.

В ходе конфликта женщина плюнула мужу в лицо, а он ее ударил, а после начал душить веревкой.

Когда мужчина осознал, что жена не дышит, попытался сделать ей искусственное дыхание. Предпринятые меры не помогли, и пенсионер вынес тело в отдельную комнату, накрыв его ковриком. После этого отключил телефон убитой.

Спустя несколько дней к семейной паре пришла соседка. Пенсионер сказал ей, что супруга утопила телефон, а сама уехала в больницу. Соседка обратилась в медучреждения, но подругу там не нашла, а потому сообщила о ее исчезновении в полицию. В дом наведались правоохранители и убийца показал им труп

Долинский районный суд Ивано-Франковской области признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве запойный пациент убил человека на глазах у медработников.

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