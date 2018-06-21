В Николаеве запойный пациент убил человека на глазах у медработников

Между мужчинами завязалась драка, в которую очевидцы не вмешивались

В Николаеве во дворе больницы запойный пациент наркологии забил до смерти человека. Об этом сообщает ТСН.

Между мужчинами завязалась драка на территории медгородка. На Максима напал пациент наркологии, которого утром выпустили из больницы. Мужчина несколько часов гулял по территории медгородка и вел себя неадекватно. В больнице в этот день было немного людей.

"В основном, санитарки. Они даже боялись подойти, потому что человек, который проводил избиение – он едва не рычал, кричал, был в возбуждении", - рассказал заместитель главного врача Николаевского наркодиспансера Николай Бережник.

Пациента оттащили от пострадавшего полицейские.

"Увидели в кустах неизвестного, который наносил побои мужчине, сидя на нем. Он его бил и душил", - рассказал представитель патрульной полиции Николаева Виталий Душко.

Максим впал в кому. Спустя 10 дней он скончался.

"Он был ужасно избит, опухший, на шее были отпечатки пальцев", - рассказала мать погибшего Галина Плискина.

Видео: Пациент наркологии убил мужчину (tsn.ua)

"Поступил в крайне тяжелой гипоксической коме со следами удушения", - добавил реаниматолог-анестезиолог Николаевской больницы скорой помощи Дмитрий Федоренко.

Нападавшим оказался 45-летний местный житель. В момент нападения он находился в нетрезвом состоянии. Сообщается, что он уже третью неделю был в запое.

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