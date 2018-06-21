У Миколаєві запійний пацієнт вбив людину на очах у медпрацівників

Між чоловіками зав'язалася бійка, в яку очевидці не втручалися

У Миколаєві у дворі лікарні запійний пацієнт наркології забив до смерті людини. Про це повідомляє ТСН.

Між чоловіками зав'язалася бійка на території медмістечка. На Максима напав пацієнт наркології, якого вранці випустили з лікарні. Чоловік кілька годин гуляв по території медмістечка і поводився неадекватно. У лікарні в цей день було небагато людей.

"В основному, санітарки. Вони навіть боялися підійти, тому що людина, який проводив побиття – він ледь не гарчав, кричав, був в порушенні", - розповів заступник головного лікаря Миколаївського наркодиспансеру Микола Бережник.

Пацієнта відтягли від потерпілого поліцейські.

"Побачили в кущах невідомого, який наносив побої чоловіка, сидячи на ньому. Він його бив і душив", - розповів представник патрульної поліції Миколаєва Віталій Душко.

Максим впав у кому. Через 10 днів він помер.

"Він був жахливо побитий, опухлий, на шиї були відбитки пальців", - розповіла мати загиблого Галина Плискина.

Відео: Пацієнт наркології вбив чоловіка (tsn.ua)

"Вступив у вкрай важкій гіпоксичної коми зі слідами удушення", - додав реаніматолог-анестезіолог Миколаївської лікарні швидкої допомоги Дмитро Федоренко.

Нападником виявився 45-річний місцевий житель. У момент нападу він перебував у нетверезому стані. Повідомляється, що він уже третій тиждень був у запої.

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